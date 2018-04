Jak si zajistit stoprocentní imunitu?

Nic moc, že?

Slibujeme, že k nadcházející sezoně nachlazení 2004-2005 budete přistupovat jinak. Naše taktika: Rychlost a věda.

Shromáždili jsme poslední výzkumy pojednávající o tom, jak vyzbrojit imunitní systém, aby zabral při prvním zaškrábání v krku. Nebo okamžitě po podezřelém dvojitém kýchnutí.

Anebo hned po onom nedefinovatelném pocitu nevolnosti, který se do vás začne vkrádat. Dřív jsme nechali nachlazení, aby se uhnízdilo v našich tělech. Teď zasáhneme. A zasáhneme tvrdě.

První strategie: nacpěte se antivirovou snídaní

Po probuzení je vám blbě a cítíte se unavený? Výzkumy ukazují, že správné ranní jídlo pomůže virus nachlazení zničit.

V nedávném nizozemském výzkumu vědci srovnávali muže, kteří pojedli snídani o energetické hodnotě 1200 kilokalorií, s těmi, kdo nejedli nic. Zajímal je dopad na imunitní systém.

Výsledek? Najíst se hodně a brzy zvyšuje hladinu interferonu gama (přirozeného antivirového agens) v krvi o 450 procent. Naopak hladovění způsobuje jeho pokles o 17 procent.

Aby se zjistilo, zda stejný efekt má i méně kalorií, jsou zapotřebí další výzkumy. Mezitím do sebe každé ráno naládujte 1200 kilokalorií, dokud symptomy nachlazení nezmizí.

Ale samozřejmě ne 1200 kilokalorií z dortu se šlehačkou. Raději splňte kvótu pomocí misky ovesných vloček s rozinkami (s "dvouprocentním" mlékem), sklenky pomerančového džusu a toastem lehce potřeným máslem a džemem. Na závěr do sebe kopněte ovocný koktejl.

Druhá strategie: pracujte se stresem

Pokud na vás v kanceláři zaútočilo nachlazení, vyžeňte ho stresem. Vědci na univerzitě v Ohiu dali 34 mužům dvanáctiminutový test paměti nebo je nechali sledovat dvanáctiminutový videozáznam chirurgického zákroku.

Zjistili, že účastníkům testu výrazně vzrostla hladina sIgA, klíčových sekrečních protilátek. (U mužů, kteří viděli sraženou krev, šla hladina sIgA dolů.) Závěr výzkumu zněl: Vystavte se krátkodobému stresu, nad nímž máte kontrolu, a posílíte si imunitní systém.

"Odpověď na stres je normální ochranný mechanismus," vysvětluje autor studie Joshua A. Bosch. "Tělo se připravuje na možné zranění a aktivuje imunitní zdroje." Chcete-li využít stres jako lék, vezměte v práci menší projekt navíc nebo pomozte kolegovi.

"Nemělo by to trvat déle než den nebo půl dne," říká Bosch. "Pokud je odpověď na stres nepřetržitá, imunitní systém se přetíží." Už máte po práci? Zahrajte si doma videohru. Bosch zjistil, že tento stres také zvyšuje hladinu sIgA.

Třetí strategie: uvařte si likvidátora nepřátelského viru

Vyměňte odpolední kávu za kofeinovou nálož, která nachlazení rozmetá: zelený čaj. Když kanadští vědci přidali zelený čaj do laboratorního vzorku adenoviru (jednoho z bacilů zodpovědných za nachlazení), zjistili, že mu brání v rozmnožování.

Všechen prospěch náleží EGCG, chemické složce obsažené v některých druzích čaje - která má ale nejvyšší koncentraci v zeleném. Jakmile zaregistrujete první známky nachlazení, začněte si čaj pumpovat do krevního oběhu a postup adenoviru zastavíte.

"Je rozdíl, když zůstanete dva nebo tři dny doma, nebo půjdete do práce a jen si trochu loknete," míní šéf výzkumného týmu Joseph M. Weber, profesor mikrobiologie na univerzitě Sherbrooke v kanadském Quebeku.

Poznámka: Abyste získal maximální množství EGCG, uvařte hrnek vody v mikrovlnce, šoupněte do ní sáček s čajem a nechte 10 minut louhovat. Oslaďte medem.

Čtvrtá strategie: dobijte imunitu spánkem

Podle Michaela Irwina, psychiatra a vědce zabývajícího se spánkem na kalifornské univerzitě v Los Angeles, klesá při zkrácení spánku o 40 nebo více procent (např. když spíte čtyři místo obvyklých sedmi hodin) efektivita imunitního systému o 50 procent.

Aby mohl imunitní systém operovat naplno, potřebujete spát rovných osm hodin. Podle vědců je taková doba ideální. Nelijte však do sebe alkohol ani se nedopujte léky na spaní.

"Jediná dávka alkoholu spánek naruší," varuje dr. Irwin. Místo toho na sebe hoďte něco lehkého, až půjdete spát - nejspíš šortky a tričko. Japonští vědci zjistili, že se tím upraví tělesná teplotu tak, aby se kvalita spánku zvýšila, a zároveň vyvolá správnou reakci imunitního systému.

Pátá strategie: vypracujte bílé krvinky

Zasáhnout pohyblivý cíl je vždycky těžší - a to se týká i viru nachlazení. Na univerzitě v americkém Massachusetts při výzkumu, kterému se podrobilo 547 lidí, vědci zjistili, že fyzicky nejaktivnější jedinci trpěli infekcemi horních cest dýchacích během roku o 25 procent méně často než povaleči.

Z toho vyvodili, že cvičení může posílit funkci imunitního systému částečně také kvůli zvýšení tělesné produkce bílých krvinek. "Pokud cvičíte, měl byste vidět hned dvojí prospěch: Za prvé, omezíte riziko nachlazení. Za druhé, pokud už nastydnete, budete nemocný kratší dobu," tvrdí šéf studie Charles E. Matthews.

Nesmíte to ale přehánět - například maratonským běžcům hrozí po závodu zvýšené riziko infekce horních cest dýchacích. Závěry Matthewsovy studie: Ideální je 60 až 90 minut středně intenzivní aktivity denně. Chůze se počítá stejně jako silový trénink.

Preventivní obrana

Obvykle se nachladíte dvěma způsoby: Nevědomky si strčíte prsty do nosu nebo úst nebo nasajete bakterie, které k nám někdo jiný kýchnul nebo vykašlal. Pečlivé mytí rukou pomůže předejít tomu prvnímu.

Ale co útok vzduchem? Dělejte to, co obvykle, když ve vaší blízkosti někdo kýchne nebo zakašle: Zatajte dech na tak dlouho, jak dokážete. Považujte vzduch plný bakterií za barevný dým. Když si budete držet nos, nedostane se dovnitř.

A teď slovo našich matek

Klasický prostředek proti nachlazení Jakmile jste se už nachladili, musíte minimalizovat příznaky a zkrátit dobu trvání. Kuřecí vývar s nudlemi zvládne obojí, aniž by vás utlumil, jako to udělají některé léky. Vyzkoušejte rychlý recept na silný vývar.

Návod: Do většího hrnce nalijte 8 šálků vody a přiveďte k varu. Hoďte do ní kuře, mrkev, cibuli a česnek a vařte půl hodiny nebo dokud mrkev nezměkne. Přidejte zbývající ingredience a vařte dalších 5 až 10 minut. Vystačí na 8 porcí o objemu jednoho šálku.

Šálek obsahuje: 167 kilokalorií, 15 g bílkovin, 20 g sacharidů, 1 g tuku, 2,5 g vlákniny, 28 mg sodíku

Potřebujete

• 2 šálky vařeného kuřete nakrájeného na kousky (Poskytne zinek; výzkum na univerzitě v Michiganu prokázal, že tato minerální látka omezuje symptomy a délku nachlazení.)

• 1/2 šálku nakrájené mrkve (Betakaroten v mrkvi pomáhá imunitnímu systému lépe bojovat s infekcí.)

• 2 středně velké cibule pokrájené nadrobno a 3 rozdrcené stroužky česneku (Cibule i česnek obsahují mocné antivirové látky. Složky z obou zelenin přecházejí přímo do plic a dýchacího traktu, kde proti viru nachlazení působí nejúčinněji.)

• 1 kostka kuřecího bujonu

• 1 šálek obohacených vaječných nudlí (Jsou dobrým zdrojem selenu; s nedostatkem selenu jste pro virus nachlazení snadnější kořistí, může se lépe množit a mutovat.)

• 1 červená paprika nakrájená na kousky (Papriky jsou nabité salicylátem - aktivní složkou aspirinu.)

• 2 čajové lžičky kajenského pepře (Poskytuje další salicylát a pálivá složka snižuje překrvení.)

Článek vyšel v časopise MEN'S HEALTH.