Chcete kvalitní, účinnou kosmetiku? Namíchejte si olej. Naučíme vás to

K výrobě aromaterapeutického oleje vám stačí lahvička s kvalitním základním olejem a jeden až čtyři esenciální oleje. Jednoduše tak můžete získat velmi kvalitní, mnohdy bez nadsázky i luxusní kosmetiku, která není zatížená chemikáliemi a umělými parfémy.

Tímto způsobem vznikla dnes již legendární značka Rodin Olio Lusso, která stojí i několik tisíc korun za jednu lahvičku. Její zakladatelka Linda Rodinová míchala ve vlastní kuchyni rostlinné a esenciální oleje, až vznikla směs, kterou si zamilovali vizážisté i celebrity po celém světě.

Pravidla míchání jsou velmi podobná, ať již vyrábíte přípravek na obličej nebo na tělo. Nejdůležitější roli hraje výběr samotných ingrediencí, rozhodně dbejte na kvalitu a také datum spotřeby.

Základ každého kosmetického oleje tvoří tzv. nosný olej, toho budete potřebovat nejvíce. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím za studena lisovaných rostlinných olejů, které pokožce nejvíce prospívají. Obsahují řadu bioaktivních látek, vitaminů a minerálů, pleť tak chrání před nepříznivými vlivy okolí a dodávají jí potřebné živiny.

Pozor na syntetiku. Kůži neprospívá

U esenciálních olejů si pohlídejte, zda-li jsou skutečně přírodní. Ne všechno, co najdete na kultech obchodů, tomu skutečně odpovídá. “Existují totiž také oleje syntetické, bohužel často vydávané za 100% přírodní, které by se měly používat pouze do aromalamp,” varuje Jiří Harašta z firmy Saloos.

“Tyto oleje nemají pro naše zdraví žádné prospěšné účinky.” Na etiketě kvalitního přírodního esenciální oleje musíte najít český i latinský název, informace o původu ingredience, datum výroby a spotřeby, upozornění na ředění při kontaktu s pokožkou a také fakt, že se jedná o čistý, stoprocentní olej.

Než se pustíte do samotné výroby, ujasněte si, jak chcete výsledný olej používat. Zda-li na tělo místo krému, na masáž či do koupele nebo si chcete vytvořit vlastní pleťový přípravek na obličej. Od toho se odvíjí již výběr nosného oleje. Na tělo najdete celou řadu vhodných olejů. Patří mezi ně mandlový, meruňkový, makadamiový, sezamový a slunečnicový olej. “Velmi vhodnou kombinaci tvoří tzv. 3M - mandlový, makadamiový a meruňkový olej,” doporučuje největší český výrobce přírodní biokosmetiky.

Sojový olej: rafinovaný v žádném případě, v bio kvalitě ano

Na obličej se výborně hodí rostlinné oleje v bio kvalitě z jojoby, brutnáku a šípku. Rozhodně se vyhněte rafinovanému sojovému oleji, vyráběnému z geneticky upravovaných bobů. Ten do kvalitní biokosmetiky nepatří. Naopak bio sojový olej uvítá problematická i suchá, popraskaná pokožka pro jeho zvláčňující a změkčující účinky.

Luxusní směs získáte smícháním bio jojobového olej s šípkovým nebo bio arganovým olejem. K tomuto základu stačí přidat esenciální olej z neroli, jasmínu a růže a získáte jedinečný olej krásy.

Do koupele smíchejte olej s mlékem nebo medem

Esenciální oleje nejsou rozpustné ve vodě, s tím počítejte při míchání oleje do koupele. Před použitím budete potřebovat vhodný emulgátor. Výborně fungují 2 až 3 lžíce medu, mléka nebo syrovátky. Až potom vmíchejte do vany.

Afrodiziakální olej Do základního oleje smíchejte následující ingredience. 5 kapek růžového dřeva

3 kapky růže

2 kapky ylang-ylang nebo 4 kapky růže

2 kapky meduňky

2 kapky kardamonu

Stačí jen pár kapek

Při míchání nosného oleje s esenciálními je důležité dodržovat koncentraci výsledného přípravku. Větší množství esenciálních olejů totiž může přivodit podráždění pokožky. Proto si pamatujte, že budete potřebovat pouze pár kapek esence.

Do 20 ml základního oleje na tělo vám plně postačí celkem 9 kapek esenciálního oleje. Na pleťový olej ještě méně. U většiny aromaterapeutických olejů na tvář stačí 0,2 až 0,4 procenta, maximálně však 1procentní koncentrace. Na tělo je rozmezí vyšší - od půlprocentní po tříprocentní koncentraci.

V malé lahvičce se skrývají stovky kilogramů rostlin

Do vyšší koncentrací se nepouštějte. I malá lahvička esenciálního oleje mnohdy obsahuje účinné látky z několika set kilogramů rostlin, proto se musí před použitím na pokožku výrazně ředit. “Obecné pravidlo říká, že pouze olej z levandule a tea tree lze aplikovat bez ředění,” upozorňuje expert na přírodní kosmetiku Jiří Harašta.

Parfém nebo léčivá aromaterapie. S vůněmi si pohrajte

Jaké kombinace vůní si vybrat? Jejich účinky by se měly vzájemně doplňovat. K míchání můžete přistoupit jako k výrobě parfému, což se hodí především při výrobě tělového a koupelového oleje. Zde si lze s vůněmi opravdu vyhrát a často přijdete na zajímavé výsledky, které překvapí i školené experty. Sami si jednoduše vytvoříte vlastní, originální vůni, která navíc díky své olejové podobě zkrášlí pokožku těla. Výslednou směs poté používejte místo tělového krému nebo na masáže.

Druhý, častější způsob, je mixovat esenciální oleje podle terapeutického účinku. V tomto případě se vyhněte vůním, které vám nejsou příjemné a vyvolávají negativní emoce. Dobrým zdrojem informací je určitě odborná literatura i jednoduché tabulky, které najdete na specializovaných stránkách.

Ingredience míchejte podle vlastního vkusu. Nos nejlépe napoví

Základní účinky poznáte jednoduše sami, ne každému voní stejné aroma, proto se ani nedá přesně říci, které esence máte právě vy míchat dohromady a které se k sobě nehodí. Obecná pravidla rozdělují vůně do několika kategorií, po nich se dívejte při výrobě vlastní směsi a nebojte se experimentovat.

Počítejte s tím, že se intenzita vůně jednotlivých esenciálních olejů výrazně liší. U těch výrazných vám postačí kapka nebo dvě, těch lehkých naopak více, nikdy však nepřekračujte maximální vhodnou koncentraci.

Levandule uklidní, limetka zbaví únavy a růže jako afrodiziakum

Chcete-li něco na uklidnění a zmírnění stresu, vyzkoušejte levanduli, meduňku, bergamot, heřmánek, šalvěj nebo neroli. Na osvěžení unavené mysli a povzbuzení se hodí limetka, pačuli, máta peprná nebo litsea cubeba. Květinové vůně v čele s růží zase navozují příjemné pocity, díky nimž si vytvoříte vlastní afrodiziakální směs.

Zvláštní pozor si dejte u některých citrusových olejů a bergamotu, jsou totiž fotosenzibilní. S nimi nechoďte na sluníčko, mohou totiž způsobovat skvrny na kůži. Počkejte po aplikaci 4 až 6 hodin, než se vystavíte přímým slunečním paprskům.

Olej skladujte v chladnu

Vyrobený olej skladujte v dobře uzavřené lahvičce, ideálně skleněné, čímž zabráníte nepříjemné oxidaci. Najděte chladnější, temné místo bez vysoké okolní vlhkosti. Doma vyrobená směs vám vydrží půl roku až 18 měsíců v závislosti na tom, jak často jej budete otevírat.