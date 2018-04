Fénujete si vlasy? Kadeřnice radí, jak je dobře vysušit a nezničit

1. Při nákupu dvakrát měřte

„Fénování je super, pokud máte dobrý přístroj,“ říká Nina Krajčo, vlasová stylistka a art directorka pražského salonu Bomton Brumlovka. Pokud si vlasy vysoušíte často – třeba i každý den – vyplatí se podle ní zainvestovat do profesionálního fénu.



Kvalitní fén podle ní musí mít nastavitelnou nejen sílu, ale i teplotu. Krajčo doporučuje přístroje s dvojitou hubicí, ve které je horký vzduch obalený ještě studeným: „Můžete ji klidně přitisknout až k hlavě, aniž byste se spálila.“

2. Vlasy chraňte před teplem

To je podle kadeřnice naprosto klíčové, aby vlasy netrpěly. „Některé stylingové produkty mají ochranu před teplem už jako součást složení,“ vysvětluje, „ale můžete si koupit i samostatný produkt, který vlasy při fénování chrání.“ Nejčastěji mívá formu spreje nebo lehké mlhy, která kadeře nezatíží.



3. Se stylingem začněte už při fénování

Usnadníte si tak práci na výsledném účesu. Aby vlasy nebyly zplihlé, je nejlepší během vysoušení do kořínků vmasírovat objemový sprej nebo tužidlo. „Já mám vlasy suché a krepaté, takže si navíc do konců dávám sprej na uhlazení,“ popisuje Nina Krajčo. Než po přípravcích sáhne, si ale vlasy prosuší asi do třiceti procent: „Jinak bych je zbytečně ředila vodou.“



4. Fénujte pomalu a postupně

Trpělivost totiž přináší zdravější a hezčí hřívu. Začněte tím, že vlasy důkladně učešete do požadovaného tvaru. „Vždycky začínám na nejvyšší teplotě a na dosušení ji snižuji,“ podotýká kadeřnice. „Vlasy fénujte nejdřív zepředu. Kolem obličeje jsou jemnější, často jsou v nich víry. V momentě, kdy proschnou, už s nimi neuděláte nic.“ Na závěr vlasy prosušte v předklonu.