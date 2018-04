Jak si vychutnat doutník a zůstat dámou

Doutník pak vložte do gilotinky v místě ramene a jemně stiskněte, aby se břit dotýkal doutníku. Pak rázným stiskem odřízněte. Lze použít i doutníkové nůžky.

Mám nechat na doutníku papírový prstýnek?

Raději ano. Když se jej budete snažit strhnout, můžete fatálně poškodit krycí list doutníku. Některé papírové prstýnky jsou k doutníku beztak přilepené.

Ženy a doutníky k sobě patří Historie je plná žen, které byly slavné pro svou zálibu v doutnících. V 19. století třeba francouzská spisovatelka George Sandová, ze současných celebrit si doutníky dopřává Madonna nebo Nicole Kidmanová. Jeden z produktů kubánsko-španělské společnosti Habanos S. A., jednoho z největších výrobců doutníků na světě, je model Julieta, doutník vyráběný speciálně pro ženy.

Zapálit svíčkou? Kdepak

K zapalování doutníku nepoužívejte parafinované sirky nebo třeba aromatické svíčky. Dejte pozor na to, aby plamen při zapalování neolizoval patu doutníku. Patu za stálého otáčení velmi pomalu prohřívejte po celé ploše. Je důležité si ohlídat také to, aby váš doutník hořel po celé ploše paty dříve, než jej začnete kouřit.

Jak rychle kouřit doutník

Doutník se má vychutnávat v klidu, a i proto jej kuřte pomalu. Když budete tahat příliš rychle, dojde k jeho přehřátí a zapaření, což bude mít za následek nepříjemnou pachuť, které se pak již doutník nezbaví. Interval mezi jednotlivými potáhnutími by měl být 30 až 90 sekund.

Doutník necumlat v puse

Možná je to působivý vizuální motiv – doutník neustále zaklesnutý v koutku úst. Ve skutečnosti má takto zvlhlý doutník horší chuť. Je třeba si také hlídat, aby hořel souvisle. Hoří-li jen na jedné straně obvodu, otočte jej. Nepomohlo to? Vemte sirky nebo zapalovač a nehořící stranu přibližte lehce nad plamen – ne do něj.

Neodklepávat

Pokud je již popel dlouhý, jednou či dvakrát potáhněte, pár vteřinek počkejte a pak se koncem popela jemně dotkněte popelníku. Popel odpadne a odhalí krásně hořící patu doutníku. Čím déle se popel udrží, čím je doutník kvalitnější. U opravdu kvalitního doutníku je popel konzistentní a světlý. Méně kvalitní doutník poznáte podle toho, že jeho popel je vločkovitý a pořád padá.

Zhasl. Co teď?

Nezapalujte jej ihned. Nejdříve z vyhaslého doutníku vytáhněte poslední zbytky a odstraňte popel a až poté doutník zapalte stejně jako poprvé. Rozkouřený doutník nemá smysl si nechávat do foroty, pokud jej nevykouříte třeba ještě ten samý den, beztak přijde o většinu svých kvalit.

Kdy končí legrace?

Mezi odborníky neexistuje převládající názor. Zatímco jedni tvrdí, že doutník se kouří jen do poloviny, jiní si jej rádi vychutnají až po místo, kde doutník držíme. V tomto ohledu těžko porušíte nějaké pravidlo, ledaže byste se do kouření tak zabrala, že byste vykouřila papírový prstýnek na konci. Tam už opravdu končí legrace.

Netípat

Už stačilo? Pak doutník netípejte a raději nechte samovolně vyhasnout. Típnutý doutník doutná mnohem více a zasmrádne celou místnost hůře než ten zvolna dohasínající.