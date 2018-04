Jak si vybrat tu správnou porodnici?

SUPER PÉČE



• Fakultní nemocnice Brno: www.gpkbrno.cz (Péče i pro rodičky hluchoněmé, nevidomé nebo invalidní)

• Nemocnice České Budějovice: www.nemcb.cz

• Fakultní nemocnice Hradec Králové: www.fnhk.cz

• Nemocnice Most: www.nspm.cz

• Fakultní nemocnice Olomouc: www.fnol.cz

• Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava: http://porodnice.fnspo.cz/ (Péče i pro rodičky s jakýmkoliv postižením)

• Fakultní nemocnice Plzeň: www.fnplzen.cz

• Gynekologickoporodnická klinika 1. LF UK v Praze: www.apolinar.cz

• Ústav pro péči o matku a dítě, Praha: www.upmd.cz (Specializuje se i na péči o ženy s poruchou sluchu a řeči)

• Fakultní nemocnice Praha-Motol: www.fnmotol.cz

(Porodnice poskytuje služby rodičkám s roztroušenou

sklerózou, kardiopatiemi a hematologickými nemocemi)

• Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem: www.mnul.cz

• Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín: www.bnzlin.cz PŘÁTELSKÉ



• Nemocnice Boskovice: www.nemocniceboskovice.cz (Umožňuje porod do vody)

• Nemocnice Břeclav: www.nembv.cz (Umožňuje porod do vody)

• Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice: www.fnbrno.cz

• Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Obilní trh: www.gpkbrno.cz (Umožňuje porod do vody)

• Nemocnice Milosrdných bratří v Brně: www.nmbbrno.cz

• Domažlická nemocnice: www.domazlice.cz

• Nemocnice ve Frýdku-Místku: www.nemfm.cz

• Nemocnice s poliklinikou Havířov: www.nsphav.cz

• Nemocnice Havlíčkův Brod: www.onhb.cz (Umožňuje porod do vody)

• Nemocnice Hořovice: www.nemhoro.cz

• Nemocnice Karlovy Vary: www.nemkv.cz (Umožňuje porod do vody)

• Nemocnice Kyjov: www.nemkyj.cz

• Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín: www.nspnj.cz

• Nemocnice Nymburk: www.nemnbk.cz

• Slezská nemocnice v Opavě: www.nemocnice.opava.cz

• Praha-Podolí, Ústav pro péči o matku a dítě: www.upmd.cz

• Nemocnice s poliklinikou Rakovník: www.nemorako.cz

• Městská nemocnice Slaný: www.nemocniceslany.cz

• Nemocnice Šternberk: www.nemstbk.cz

• Nemocnice Třebíč: www.nem-tr.cz

• Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem: www.mnul.cz

• Nemocnice Ústí nad Orlicí: http://uo.hospital.cz/

• Vrchlabí, Česko-německá horská nemocnice Krkonoše: www.nemocnice.vrchlabi.cz (Umožňuje porod do vody)