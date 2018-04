Parfémy na jaro a léto: zkuste frézii, vanilku, ale i unikátní složení

„Stále více žen i mužů se snaží nepodléhat trendům, ale vybrat si vůně, které jsou v harmonii s jejich osobností,“ vysvětluje Hana Juřenová, majitelka parfumerie v Domě U Bílého pelikána na pražské Malé Straně. „Takoví zákazníci často volí takzvané niche parfémy, které se vyrábí ze vzácných přírodních ingrediencí, mají precizní výrobní postup a důraz na stylové, umělecké flakony.“



S tím souhlasí i Martina Zemanová, kosmetická specialistka e-shopu Parfums.cz: „Zákazníci jsou čím dál tím náročnější a mají vytříbenější vkus, chtějí se vůní odlišit, ne splynout s davem. Proto vyhledávají originální, osobité a kvalitní vůně.“ Protože se však vysoká kvalita niche parfémů promítá i do jejich ceny, pořád podle ní v prodejnosti vedou parfémy klasické.

Luxus pro každého?

Rozdíly se přece tak trochu stírají: některé z velkých značek, jako je například Loewe, Hugo Boss nebo Gucci, přišly v posledních sezonách s vůněmi, které mají unikátní složení a kvalitnější zpracování než ty „obyčejné“. Pořád ale neobsahují tak vzácné či luxusní ingredience, aby se řadily mezi klasické niche parfémy. Mnoho firem pak nabízí dostupnější a dražší linii.

Vůně z výklenku Slovo niche v angličtině i francouzštině znamená výklenek, proto se tak říká okrajovým, netradičním parfémům. Více o tom, co obsahují a jak je poznáte, si můžete přečíst tady.

Možná jste se setkali s názorem, že méně ingrediencí znamená luxusnější vůni s vyšší kvalitou. Martina Zemanová s tím nesouhlasí, jde podle ní spíše o harmonickou kombinaci jednotlivých složek, ve které jeden tón zcela nezastíní ty ostatní. „U niche parfémů pak kromě konečné kompozice podoba jednotlivých ingrediencí a to, kolik se jich při výrobě použilo v nejčistší možné formě,“ doplňuje Hana Juřenová.

Trendy se inspirujte, vybírejte sami

Samotnému výběru je podle ní potřeba věnovat dostatek času, zákazníci by měli být ve správném rozpoložení. Hledají ostatně vůni, která v ideálním případě podtrhne jejich osobnost: vybraný parfém o nás do okolí vysílá výrazný signál. Někdo hledá intuitivně, někdo na to jde racionálně podle oblíbených ingrediencí. Trendy by přitom neměly být hlavním ukazatelem, ale můžou nás navést správným směrem.

„K jaru a létu tradičně patří květinovo-ovocné kompozice, které nás naladí na teplé období. Letos mezi květinami dominují frézie, jasmín, tuberóza, oblíbené jsou i svěží zelené tóny,“ vypočítává Hana Juřenová. „Pokračuje i gurmánský trend, ke kterému patří aroma vanilky, čokolády, rumu a koňaku.“ Martina Zemanová pak přidává ještě klasicky letní citrusové vůně a nadčasovou růži.