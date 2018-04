Jak si vybrat minerální vodu?

Pro pravidelný pitný režim jsou vhodné minerální vody s vyváženým poměrem minerálů, kde žádný z prvků nepřevažuje. Takovou minerální vodou je například Korunní. Její složení zaručuje přísun pro tělo potřebných minerálních látek a jejich dobré vstřebávání.



Zdravě žít neznamená pouze zdravě jíst, ale také zdravě pít.



Odborníci na zdravou výživu se shodují, že zdravě žít neznamená pouze zdravě jíst, ale co je důležitější, zejména zdravě pít. Lidské tělo je totiž z více než 70 % tvořené vodou a minerálními látkami ve vodě obsaženými. Minerály jsou důležité pro mnoho životních funkcí a lidské tělo si je nedokáže vyrobit samo. Velmi vhodným prostředkem doplňování minerálů jsou přírodní minerální vody. Minerální látky rozpuštěné ve vodě jsou totiž pro lidský organismus dobře vstřebatelné. Protože se minerální vody nesmí žádným způsobem upravovat, máme navíc stoprocentní jistotu přírodního původu potřebných minerálů.

Minerální vody by měly být spolu s kojeneckými vodami (nejlepší kombinace), popř. pramenitými vodami, zředěnými džusy a ovocnými čaji součástí dlouhodobého pravidelného pitného režimu, který představuje asi 3 litry tekutin na den. Ne každá minerálka je ale pro pravidelný pitný režim vhodná. Některé minerální vody jsou totiž určené pouze pro občasnou spotřebu, jiné dokonce pouze pro speciální pitné kúry pod dohledem lékaře. Protože nedostatek, ale i nadbytek minerálů může způsobovat více či méně závažné zdravotní komplikace, je důležitý optimální a vyvážený přísun těchto látek. Některé minerály je navíc nutné přijímat v určitém vzájemném poměru, který zaručuje jejich správné vstřebávání v lidském organismu. Jedná se například o kombinaci hořčíku s vápníkem, jejichž poměr by měl být 1 : 2, nebo sodíku s draslíkem, jejichž poměr by měl být 2–3 : 1.

Základem pitného režimu by měly být slabě až středně mineralizované minerálky s celkovou mineralizací okolo 1000 mg/l. Hodně mineralizované vody nejsou vhodné pro každodenní pití, protože organismus příliš zasolují, místo aby jej zbavovaly zplodin látkové přeměny a přebytečných solí. Minerální voda by proto měla být vhodně vybraná. Znamená to, že by měla obsahovat jednotlivé minerální látky v optimálním množství a poměru.



„Pokud se nejedná o pitný režim, který by měl současně léčit některý zdravotní problém, kúru léčebnou, volíme vždy minerální vody s nižší mineralizací (přibližně 1000 mg/l) a s vyváženým poměrem minerálů. Takovou minerální vodou je například Korunní. Její složení zaručuje přísun potřebných minerálních látek a jejich dobré vstřebávání. Žádný z prvků nepřevažuje, je proto vhodná k pravidelnému pitnému režimu.“ Prim. MUDr. Hana Jarošová, odborník na balneologii.

Doc. Ing. Jan Pánek z Vysoké školy chemicko-technologické dále dodává:

„Protože je složení minerálních látek v Korunní vyvážené, neplatí zde obecně uznávané pravidlo, že minerálku je nutno střídat, aby nedošlo k příliš vysokému, nebo naopak nedostatečnému příjmu některého prvku. Korunní patří díky svému složení mezi nejkvalitnější minerální vody. Minerální látky jsou v Korunní zastoupeny ve složení a množství, které každý den vhodně doplňuje denní potřebu organismu. Dlouhodobé pití Korunní má proto v minerální bilanci organismu svůj význam. Slouží jako dobrý doplňkový zdroj minerálních látek a může z dlouhodobého hlediska celkově stabilizovat minerální bilanci.“