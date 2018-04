I zima ve městě si žádá pořádné boty. Jak najít ty pravé?

Dejte přednost kvalitě

Základní poučka – a věřte, že se nám to těžko říká – zní "méně je více". V praxi to znamená raději investovat do jednoho skutečně dobrého páru, než doma hromadit nekvalitní kousky. I kdyby byly na první pohled sebekrásnější.



"Společenská bota za tisícovku je většinou kus kůže druhé kategorie, která se vycpe papírem a celé se to slepí dohromady," říká bez obalu Jakub Lohniský, majitel obchodů Le Premier a Loake v pražské Pánské pasáži. Špatně zpracované boty z nekvalitních materiálů si podle něj ani nezaslouží, abyste kupovali drahé přípravky na údržbu.



Investovat do bot v řádech tisíců dnes opravdu není snobství. Jde o pohodlí, ale i o zdraví. Chodit celý den v promáčených ponožkách nebo s promrzlými prsty u nohou je asi tak šťastný nápad, jako jít na návštěvu do infekčního oddělení.



Zapátrejte, jak bota vznikla

Většina bot, které na trhu najdeme, se tvoří lepením. "Taková obuv vám většinou nevydrží déle než jednu sezonu. Pokud ji budete nosit často, pak nejspíš ani to ne," tvrdí Jakub Lohniský.

Mnohem odolnější je podle něj obuv rámová, která se šije, nebo chcete-li konstruuje do koženého rámu. Díky tomu má větší výdrž a dá se opakovaně renovovat. Rámovou obuv ale najdeme spíš v pánské sekci, je totiž hodně robustní. Dámská obuv bývá až na výjimky lepená.



I tak je ale dobré zjistit si něco víc o původu bot, o tom, kde a jak se vyrábějí, a samozřejmě o materiálu. Zvlášť v zimě je důležité, aby tak říkajíc něco vydržely. "Já osobně si syntetické boty kupuji jedině na sport," říká Jakub Lohniský. Kůži prý dává přednost proto, že absorbuje pach, přizpůsobí se tvaru chodidla a navíc jde o velmi odolný materiál. Umělé materiály ji podle něj nahradí jen těžko.



Ohlídejte si detaily

Pro ženský pohled na věc jdeme o pár metrů dál za Helenou Davis, vedoucí prodejny obchodu Knize. "Zimní obuv by rozhodně měla být vyrobená z kvalitní kůže," souhlasí a my dodáváme, že není kůže jako kůže.

Nestyďte se zeptat prodavače na to, jak je odolná a do jakých podmínek se hodí. (Odpovědi typu: "V tom můžete vyrazit i na túru, paninko," berte s rezervou.)

Pozornost věnujte i detailům, jako je šití nebo zip. Boty na podpatku by měly být pohodlné a stabilní, ranní ledovky jsou pro ně skutečná zátěžová zkouška. U nízkých bot Helena Davis doporučuje gumovou podrážku. Je možná méně elegantní, zato velmi praktická.



Nezanedbávejte péči

Není to sice vrchol zábavy, ale je to nutnost. Ještě než začnou padat trakaře, najděte si chvilku na to, abyste svou obuv důkladně naimpregnovali. "Impregnace je nejdůležitější součást péče o boty v zimních měsících," tvrdí Helena Davis.

"Víc než déšť a zima ovšem obuvi vadí nánosy chemie, zvláště soli z chodníků," dodává Jakub Lohniský. Mokré boty bychom podle něj vždy měli očistit navlhčeným hadříkem, vycpat novinami a nechat uschnout – nikdy ale ne přímo u zdroje tepla.