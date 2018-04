Jak si užít prázdniny bez dětí? Čas na rande s manželem i delší spánek

Nechte se inspirovat recepty matek z řad známých žen, které magazín Rodina DNES oslovil.



Tak třeba sedminásobná matka Petra Sovová, která je spoluzakladatelkou Hnutí za aktivní mateřství, si chvíle, kdy je s manželem sama bez dětí, užívá.

„Považuju za samozřejmé a velmi užitečné, ba nezbytné, že když děti odrostou kojeneckému věku, rodiče prožívají i čas zcela bez nich. A čas má každý sám pro sebe, říká Sovová.

Po dětech se jí v takových chvílích nestýská, to spíše manželovi. „Čas bez nich si dovedu skvěle užít, když vím, že i jim se daří dobře,“ vypráví.

Společné chvíle manželé tráví různě. Dělají si „filmové večírky náročného diváka“, plánují různé aktivity zábavné i pracovní, které pak realizují.

„Vzájemně si sdílíme své příhody, máme spoustu společných oblíbených činností a témat. Sex ve dne a bez časového omezení taky není k zahození. Máme rádi i společnou fyzickou práci, opravujeme starý barokní dům, pečujeme o zahradu. Pak je i společné nicnedělání bombastickým zážitkem,“ svěřila.

To herečka Michaela Maurerová, která má dvě děti ve střídavé péči s jejich otcem, se snaží o své volné polovině prázdnin co nejvíce pracovat.

„Snažím se na dobu, kdy nejsem s dětmi, směřovat práci, abychom pak nebyli o náš společný čas ochuzeni. Volného času pro sebe tak mám velmi málo. Výjimečně se to stane, a to pak první den nedělám vůbec nic, než si uvědomím, že je třeba tohle odnést do čistírny, přeskládat skříně, nakoupit dětem potřeby do školy na příští rok,“ říká Maurerová.

Přesto si ten jeden den volna většinou vymíní a to pak dělá věci, na které v běžném provozu není čas. „Zajdu si na snídani a v klidu si vypiji kávu, zacvičím si jógu nebo se sejdu s kamarádkou, se kterou si to slibujeme celý školní rok,“ svěřila se Maurerová.