Osm rad k udržení muže: chvalte a nepruďte, radí seznamovací koučka

1. Chvalte ho

Oceňujte každou drobnou pozornost, kterou vám věnuje, každou maličkost, která se mu povede. Chválení by mělo být součástí ženské maturity. Ženy mi často odpovídají: Ale on mne taky nepochválí. Nevadí. Nepochválí vás slovně, ocení vás jinak: kytkou, pozorností nebo úžasným výletem. Muži a jejich ego potřebují ocenění z podstaty. V pravěku byly role mužů a žen jasně dané, muž skolil mamuta, žena vyběhla před jeskyni a zatančila tanec díků. Dnes ženy na pomyslného mamuta mnohdy reagují: Ale já jsem skolila většího. Chyba! Pamatujte si, že když muže nepochválíte vy, udělá to jiná.

2. Nikdy to nevzdávejte s péčí o sebe samotnou

Muž je vizuální, touží po atraktivní ženě. A ani v dlouhodobém vztahu se to nemění. Někdy třeba maminka na mateřské prostě nenajde čas na sebe samotnou. Může mít pocit, že pro muže, dítě a rodinu dělá nejvíc, když své zájmy a potřeby trochu upozadí. Je to oběť, která se nevyplatí. Leckdy to nejlepší, co může pro partnera i děti udělat, je, že bude spokojená, bude věnovat pozornost sama sobě.

3. Pozor na váhu

Nic nezbaví muže chuti k intimním hrátkám tak spolehlivě, jako pokud se ožení s šedesátikilovou šťabajznou a za 20 let má vedle sebe v posteli o 30 kilo těžší váleček.

4. Zachovejte si růžové brýle

Nemluvíme o naivitě, ale o růžové optice. Záměrně hledejte a sama pro sebe se soustřeďujte na ty vlastnosti a chování, které jsou u vašeho partnera přitažlivé, pozitivní a dobré. Česká nátura to dělá vlastně přesně opačně - nachází, co nefunguje, a na tom se točí do omrzení. Zkuste dělat opak. Nikdo není dokonalý, proto buďme na sebe i partnera hodní a všímejme si toho nejlepšího, co v nás je.

5. Humor je kořením vztahu

Nebojte se hravosti, najděte společný smysl pro humor a ten pěstujte jako rodinné stříbro. Překvapte jej nečekaným zážitkem, fantazií. Muži skotačivost a smích milují.

6. Buďte úžasná milenka

Hledejte inovaci a inspiraci. V životě se vzděláváme v profesionálních znalostech a dovednostech. Věnujeme čas jazykům. Ale v takové zásadní a pro vztah důležité dovednosti, jakou je umění milovat, se vzděláváme pramálo. Snažte se, překvapte muže novým spodním prádlem, zajímavým oblečkem či hračkou. Vyvarujete se tak stereotypu.

7. Nepředpokládejte

Nechtějte po nikom, a po chlapovi už vůbec ne, aby vám viděl do hlavy. To, jak situaci vnímáte vy s vašimi zkušenostmi, povahou a očekáváními vůbec neznamená, že druhý situaci prožívá stejně. Když muž a žena líčí odděleně jejich první rande (zdůrazňuji to stejné), leckdy se zdá, že každý z nich byl na jiné planetě a ne u stejného kavárenského stolku. Proto pokud vás nějaká situace emočně zasáhne, sdílejte s partnerem své pocity. Budete často překvapená, že muž si takové situace vůbec ani nevšiml.

8. Hlavně zbytečně neprudit

Muž se vrátí z práce a chce pohodu a klídek. Zkuste třeba i nepříjemné věci řešit mile a v klidu. Jistě, na vztahu musejí přeci pracovat oba. Ano, ale tento článek obsahuje rady, co pro smysluplný partnerský vztah může udělat žena. Rady pro muže zase příště.