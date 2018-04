Jak si udržet letní opálení: zkuste domácí peeling i masku z avokáda

Mnoho lidí se soustředí jen na to, aby leželi na slunci co nejdéle a pečlivě se „opekli“ ze všech stran. Při chytání bronzu však nejde o to ztmavnout za pár hodin na rozžhaveném slunci. Cílem by mělo být postupné gradování barvy bez spálení a bez rizika rakoviny kůže. Ochranné přípravky proto nevynechávejte nikdy a nespokojte se s nízkým SPF.



Mazat, vyživovat, hydratovat

Kůže vám možná díky letnímu sluníčku přirozeně zhnědla, ale než si toho jeden stačí všimnout, opálení začne začátkem podzimu často rapidně mizet. Jestli přece jen chcete tmavší odstín udržet do zimy, platí tu vlastně stejné pravidlo: poctivě mazat. Tentokrát ovšem ne ochrannými produkty, ale těmi, co pečují o pokožku a hydratují ji.

Nejjednodušším řešením je ještě nějakou dobu po dovolené používat speciální mléko po opalování. V kombinaci s hydratačním krémem zabráníte vysušování pokožky a jejímu následnému odlupování. „Později přesedlejte na hutnější krémy nebo tělová másla. Používat můžete i přípravky s aloe vera nebo panthenolem, který regeneruje a působí do hloubky. Dokáže tak udržet pokožku snědou po delší dobu,“ radí odbornice na krásu Petra Řehořková z Petra Clinic.

Exfoliace se nebojte

Jedním z největších omylů je představa, že by se na opálené pleti neměl provádět peeling. Na to úplně čerstvé se sice opravdu nehodí, po pár dnech od slunění už po něm můžete klidně sáhnout. Používejte ho pravidelně a klidně si vyrobte svůj vlastní. Třeba ten podle receptu Terezy Reichové, která se dlouhodobě zabývá výrobou domácích kosmetických přípravků.



„Smíchejte olivový, kokosový a měsíčkový olej, trochu vanilkové esence, citronovou šťávu i kůru, která peeling provoní, a cukr, který pomůže odstranit odumřelou kůži a nečistoty. Po aplikaci stačí jen smýt vodou. Pokožka pak zůstane krásně vláčná,“ popisuje. „Zbylý scrub nemusí putovat do koše, stačí ho dát do sklenice a uchovat v lednici. Vydrží vám na pár dalších použití.“

Vitaminy nikdy neuškodí

Když si chcete zachovat opálení, nesmíte zapomenout ani na pokožku obličeje. I tu je třeba hydratovat a vyživovat. Zkuste třeba domácí avokádovou masku: tu vyrobíte z jedné poloviny zralého avokáda, kterou rozmačkáte na pastu. Přidejte polévkovou lžíci oleje z pšeničných klíčků a čerstvě vymačkanou šťávu z půlky limetky. Ingredience dobře promíchejte a naneste na obličej, krk a dekolt. Nechte působit 15 minut a pak smyjte vlažnou vodou.

„Avokádo je bohaté na vitaminy A, B6, K, E, aminokyseliny, omega-3 mastné kyseliny a minerály. Není tedy divu, že se tenhle zázrak přírody hojně využívá při omlazování pokožky. Přivede k životu jakýkoli typ pleti, bojuje proti vráskám a především hydratuje,“ vysvětluje Petra Řehořková. Dodat pleti vláhu pak pomůže i pravidelný pitný režim a jídelníček bohatý na vitaminy (hlavně A, B a C). esenciální mastné kyseliny, selen a zinek.

Udržet opálení vám mohou pomoci i přírodní barviva karotenoidy. „Napomáhají zhnědnutí pokožky a jsou také silnými antioxidanty. Jejich hlavní funkcí je však chránit kožní buňky a napravovat v hlubších vrstvách kůže škody, které napáchaly sluneční paprsky,“ popisuje dermatoložka Petra Samková. Nejznámější z této skupiny je beta-karoten (provitamin A), který je třeba v rajčatech, mrkvi, červené a žluté paprice, mangu či batátech.