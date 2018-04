Jak si udržet dobrou náladu? Tipy na obranu proti škarohlídům

Kdo nechce mít špatnou náladu, neměl by se jí úmyslně vystavovat. Na to stačí dodržet tři závazky.

Za prvé: nekazit úmyslně náladu lidem kolem sebe ani sobě samému. Ten, kdo si sám začne, se nemůže divit, zloděj nemá právo křičet: Chyťte zloděje!

Za druhé: přiznat si své chyby a omyly a pokusit se je napravit. Pak se vám totiž nemůže stát, že vám někdo něco vyčte a vás to vytočí.

A za třetí: nechtít po sobě nemožné. Vstát například s přesvědčením, že po večeři na vepřových hodech budu mít ráno o pět kilo míň, a pak vlézt na váhu... No uznejte, to si o černý začátek dne přímo říkáte. Budeteli mít tyhle tři kroky úspěšně odškrtnuté, dost se sníží pravděpodobnost, že vám někdo šlápne do úsměvu.

Kdysi jsem absolvovala krátký kurz sebeobrany. Praktických dovedností mi mnoho nezůstalo. V případě napadení bych spíš spoléhala na okolo jdoucího karatistu-gentlemana než na vlastní schopnost umlátit ho kabelkou. Ale z teorie si vzpomínám na fakt, že na každý útok existuje určitý protiúder, který si můžete připravit dopředu.

Ono je totiž jen omezené množství způsobů, jak někomu vyškubnout kabelku nebo zničit pocit pohody. Každý z emocionálních šikanérů používá svou oblíbenou škálu a podle způsobů napadení se dají rozdělit do pěti typů. Vám pak stačí zareagovat podle příslušného vzorce.

1. Nakopávač štěňátek

Název zní brutálně, ale aspoň hned pochopíte, o koho jde. Jsou to extrémně vytočení lidé, kteří hledají uzemnění. Napadnou vás ne proto, že jste něco udělali, ale prostě proto, že jste nejblíž. Nakopávačem štěňátek se velmi snadno stanete i vy sami. Třeba v situaci, kdy strašně pospícháte, na poradu s nejvyšším šéfem už teď tutově dorazíte s desetiminutovým zpožděním, jenže vaše milovaná dceruška si chce při převlíkání ve školce povídat. Bezmyšlenkovitě jí odseknete a je to tady - oči se plní slzičkami, postava v zástěrce se šourá do třídy a vy jste právě nakopli štěně.

Jak si udržet pohodu? Braňte se dobrým jídlem, endrofiny vyplavenými sportem nebo sexem a trochou východní moudrosti jménem feng shui. * SLADKÝ SEN Staré snáře praví, že zdá-li se vám, jak smažíte palačinky, budete mít celý následující den dobrou náladu. Možná, že zvýšíte pravděpodobnost kýženého snu, když si dáte palačinky k večeři. Jistota je jistota.

* DVOJITÁ OBRANA Modré figurky nosorožce a slona se třemi mi páry klů vás podle feng shui ochrání jak před zloději věcí, tak před zloději dobré nálady. Feng shui je starý čínský harmonizační systém, který funguje už tisíce let.

* BĚH, SEX, ROKENROL Hodina pohybu stačí, aby vaše tělo vyrobilo vlastní drogu dobré nálady - endorfin. Můžete běhat, milovat se, tančit a podle lékařů má podobný účinek i požití chilli papričky. Zkuste, co zabere na vás.

Náladobrana: Stačí si říct, že to vážně není osobní, a nakopávače politovat. Mohli byste se sice coby uražené štěně odplížit pryč a případně někoho pokousat, jenže vaši zkaženou náladu mnohem lépe spraví, když agresora politujete. "Tebe někdo hrozně naštval. Můžu ti nějak pomoct?" V nejlepším případě se dočkáte vděku, a to hned půjde nálada do plusu.

2. Pískající papiňák

Lidi, kteří toho očividně mají plné brýle, jsou vaší dobré náladě velmi nebezpeční. Přepracovaná kolegyně, napružená kamarádka, vystresovaná matka. Ačkoliv za jejich stav nemůžete, stačí být autorem poslední kapky, kterou jejich pohár přeteče, a vybuchnou vám do obličeje jako tlakový hrnec se svíčkovou, na kterém se zasekla pojistka.

Nejjistější způsob, jak se těmhle kazičům nálady ubránit, je vyhnout se jim, ale někdy to prostě nejde. Tudíž si dávejte pozor na zlehčující poznámky a takzvaně dobré rady. "Proč jsi s tou zprávou nezačala dřív?" je třeba výborný způsob, jak si u kolegyně zajistit ránu do hlavy okovaným šanonem.

Náladobrana: Pokud můžete pískajícímu papiňáku uniknout, utečte. Pokud mu můžete pomoci, rychle to udělejte a moc kolem toho nemluvte. A časem ho pozvěte na klidný oběd. S odstupem dost ocení, že to má s kým rozebrat.

3. Škarohlíd

Přiřítíte se na sraz s kamarádkou a svítíte jako stowattovka: "Dneska mě povýšili! Vedoucí jde do důchodu a já jsem dostala její místo!" Jediná správná odpověď by byla: "Super! Víno nebo panáka? A sem s podrobnostma!" Jenže občas narazíte na lidi, kteří si zhluboka povzdechnou, že to teda bude pěknej průser, protože v nové funkci se nezastavíte, budete muset být mnohem déle v práci a řešit personální problémy, o kterých jste doteď neměla ani zdání. Jednou dobře mířenou ranou vám propíchnou růžový balonek štěstí a vám zbude jen svraskalá guma na provázku.

Náladobrana: Škarohlídi jsou vesměs nešťastní lidé, kteří sami nemají moc věcí, ze kterých by se mohli radovat. Nebo ano, ale nevidí je. Stejně jako s nakopávači a papiňáky nemá cenu se škarohlídy diskutovat, takže se ani nenamáhejte s nějakým vysvětlováním. Jejich pesimistické vývody prostě ignorujte a rozmyslete si, komu příště poběžíte sdělit nějakou dobrou zprávu.

4. Kanibal

Abychom byli obyčejně a v každodenním smyslu slova šťastní, musíme se radovat z každé maličkosti, kterou nám život nabídne. Což je megaúkol hodný šéfkuchaře, který se snaží uvařit výživný bujón z plevele u silnice. Proto to hodně lidí řeší kanibalismem - užírají dobrou náladu jiným. Odčerpávají jim optimismus a vylévají jim na hlavu svou plevelovou polívku. Jestli znáte někoho, kdo vám zavolá jen proto, aby skučel, co všechno se mu zase nepovedlo, tak máte svého osobního kanibala.

Náladobrana: Nekrmte je! Lítost a útěcha, to je přesně to, co chtějí. Čím déle se budete nimrat v jejich bolístkách, tím víc vlastního optimismu na to spotřebujete, a až domluvíte, oni vykročí osvěženi vstříc světlým zítřkům a vy odpadnete jako sušená švestka. Shoďte jim řetěz tím, že jim vyjádříte plnou důvěru a utnete hovor. "To přece pro tebe není žádný problém, to zvládneš levou zadní! A promiň, musím končit."

5. Mozkomor

První liga, nejhorší z nejhorších, profesionální zmetci. To jsou individua, která kažení nálady ostatním baví, těší a nabíjí energií. Ve světě Harryho Pottera se jim říká mozkomoři - milují svůj pocit moci nad ostatními lidmi a úmyslně jim ubližují.



Náladobrana: Jak vám řekne každý potterovský fanda, na slabší případy srážky s mozkomorem skvěle zabírá čokoláda. Druhý krok je útěk. Dostaňte se od mozkomora co nejdál. Máte-li ho v rodině nebo v práci, je to problém. V tom případě si aspoň udržujte odstup. Čím méně osobních věcí o vás bude vědět, tím lépe. Instinktivně to děláme všichni, takže mozkomoři bývají dost osamělí. A časem, jsou-li lidi kolem nich dost silní, některým mozkomorům dojde, že tudy cesta k vlastnímu štěstí nevede.

Po útoku

I když budete "vždy připraveni", stejně vás občas zloději dobré nálady dostanou. Nejlepší je do něčeho (neživého) kopnout a zapomenout. Jestli ale ještě druhý den vrčíte na všechny kolem sebe a ve snech vraždíte svého emocionálního šikanéra tisícerými způsoby, pak jste si pravděpodobně jeho útok zasloužili, nebo si to aspoň myslíte.

Vyřešit tuhle hádanku už budete muset sami, a i když je to složité, za tu námahu to stojí. Člověk, který má neotřesitelně dobrou náladu, je totiž cennější než hrouda zlata. Šíří kolem sebe pohodu, a čím víc takových bude, tím líp pro nás všechny. Třeba ta lavina nakonec zasáhne i prominenty, díky nimž se dnes nedá dívat na zprávy a nenadávat u toho.