Připravte si zásoby vitaminů na zimu. Nejšetrnější je sušení

Domácí sirupy Rybízový sirup

1,5 kg rybízu

1,5 kg krystalového cukru

10 g kyseliny citronové Rybíz omyjte, očistěte a vylisujte. Šťávu nechte odstát, než se usadí kal, a pak sceďte přes plátno. Přecezenou šťávu nalijte do hrnce, začněte zahřívat, přidejte cukr a za stálého míchání přiveďte k varu, přidejte kyselinu citronovou a odstavte z plotýnky. Sirup plňte do uzavíratelných lahví.

Meduňkový sirup 6 hrstí meduňky

1,5 l vychladlé předem převařené vody

1 citron nakrájený na plátky

1,5 kg třtinového cukru

šťávu ze dvou citronů

50 g kyseliny citronové Meduňku dejte do vhodné nádoby a zalijte vodou, přidejte jeden na plátky nakrájený citron a promíchejte. Poté nechte 24 hodin odstát. Druhý den směs přeceďte přes plátýnko a šťávu přelijte přes jemné sítko do hrnce. Přidejte cukr, šťávu ze dvou citronů a kyselinu citronovou. Přiveďte k varu a ihned odstavte. Ještě horkou šťávu nalijte do lahví a zazátkujte.