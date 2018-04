Být hezká: kosmetička radí, jak si správně vybrat make-up

Odstín a konzistence jsou podle ní při výběru správného make-upu dvě nejdůležitější kritéria.

„Odstín vybírejte vždy na odlíčené straně tváře a poté můžete vyzkoušet na ruce, která má ale vždy oproti obličeji trošku jiný odstín. Bývá opálenější a na rozdíl od růžovější tváře je víc do béžova.“

Vhodný make-up nikdy nepoznáme v obchodě, kde jsou zářivky. K tomu, abychom si správně vybraly, potřebujeme totiž podle odbornice denní světlo.

„Úplně ideální je pak vzít si vzoreček make-upu domů a dva tři dny si ho vyzkoušet, abyste viděly, jak drží, jak funguje na vaší pleti a jestli vám vyhovuje jeho konzistence,“ radí Valsami.

Pokud máte vybraný ten pravý odstín, zkontrolujte vhodnou texturu. „Pokud máte pleť citlivější a sušší, vždy byste měly mít spíš výživnější, tónovací, jemný make-up, který zvláčňuje. Pro mastnější pleť se víc hodí pudrovější konzistence, která se na pórovitější plet lépe adaptuje.“ Zralá pleť si podle kosmetičky zaslouží krycí krém s regeneračním a vyhlazujícím účinkem.

„Když už máte v obchodě vybráno zboží, které si myslíte, že je pro vás ideální, zkuste si vedle sebe od každého nanést na tvář proužek na odlíčenou tvář, abyste viděly, který vám barevně nejlépe jde,“ ukazuje na videu sama na sobě Linda Valsami.

Ten make-up, který bude nejlépe ladit s vaší pletí, si nakonec vyberte. „Vždy dbejte na to, aby váš tón pleti ladil s tónem make-upu, a to i v případě, že vybíráte tmavší odstín,“ vysvětluje kosmetička. „Máte-li například tón pleti do růžova, měly byste se držet svého růžového tónu.“