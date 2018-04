Jak si správně umýt vlasy: zakloňte se a šampon použijte dvakrát

„Abyste si vlasy myli správně, měli byste nejprve znát jejich typ,“ vysvětluje vlasová stylistka Dominika Reslerová z pražského salonu Bomton Brumlovka.

Tak můžete lépe vybrat správné produkty – šampon a péči seženete na vlasy suché, zplihlé, rychle se mastící, jemné i barvené a zesvětlované. Nejlépe vám s výběrem poradí přímo v kadeřnictví.



Samotné mytí by měly tvořit tři kroky:



1. První umytí šamponem

Při něm se smyjí nečistoty z povrchu vlasu. „Šampon do vlasové pokožky vmasírujte jen bříšky prstů, nikdy nehty, abyste ji nepoškodili,“ radí Dominika Reslerová. „Stačí mýt jen pokožku hlavy, konce drhnout nemusíte.“ Vlasy oplachujte nejlépe v záklonu, šampon tak spláchne nečistotu z celých délek, aniž by se vám kadeře zacuchaly.



2. Druhé umytí šamponem

Je to krok navíc, ale důležitý, neměli bychom ho nikdy vynechat. Vlasy, které se při mytí „otevírají“, při něm myjete zevnitř, popisuje kadeřnice. S množstvím šamponu to nepřehánějte: množství o velikosti vlašského oříšku, které se často doporučuje, berte jen jako orientační. Záleží na délce i hustotě vlasů.



3. Závěrečná péče

S pomocí kondicionéru čistý vlas „uzavřete“; čas od času ho nahraďte maskou, která vaše lokny navíc vyživí. Můžete do ní přidat i pár kapek oleje. „Vlasy umyté šamponem nejdřív lehce vysušte ručníkem, vymačkejte z nich přebytečnou vodu. Péče by jinak po vlasech stékala a ředila by se vodou,“ doporučuje Dominika Reslerová.



Kondicionér nebo masku aplikujte do délek vlasů, ne k hlavě – to aby při foukání neplihly. „Po dobu, kdy produkt působí, je dobré si vlasy rozčesávat. Je to šetrnější než česání vysušených vlasů,“ popisuje kadeřnice. Na závěr péči důkladně vymyjte: „Ve chvíli, kdy jste přesvědčená, že už je vypláchnutá, přidejte ještě další dvě minuty mytí.“