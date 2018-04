VIDEO: Nalakujte si nehty jako profík. Bez loupání a barevných skvrn

Začněte tím, že si nehty odlakujete, i když na nich momentálně žádný lak nemáte. Odlakovač totiž nehet také odmastí a lak na nich pak bude lépe držet. Manikérka Tamara doporučuje používat zásadně odlakovače bez acetonu.

Vyhněte se zažloutlým nehtům

Po odmaštění všech nehtů na ně začněte nanášet podkladový lak neboli base coat. „Pokud byste se podívala na nehet pod mikroskopem, viděla byste, že je nehet porézní. Pokud póry nevyplníte podlakem, tak se do nich dostane lak s pigmentem a po odlakování v nich trochu pigmentu zůstane - nehty zůstanou nažloutlé,“ vysvětluje Tamara Rotterová.



Pokud chcete, aby vám lak v lahvičce vydržel dlouho, je třeba ho pravidelně proklepávat nebo protřásat. V lahvičkách proto bývají kuličky, které při podobném pohybu cinkají. Nikdy to ale nedělejte těsně před lakováním, protože třesením se do laku dostanou vzduchové bublinky a ty by pak mohly na nehtu vypadat nehezky a dělat neplechu při aplikaci laku. Před samotným lakováním proto lak už jenom promněte mezi dlaněmi, jako byste se snažila zahřát si dlaně.

Když podkladový lak náležitě zaschne, pokračujte barevným lakem, který je ideální nanášet v co nejmenším počtu tahů. Pokud přetáhnete i mimo nehet, tak ihned použijte korekční tužku napuštěnou odlakovačem. Méně krycí laky je pak třeba po zaschnutí nanést v dalších vrstvách.

Dobrý lak vydrží 3 až 5 dnů

Lakování zakončete svrchním lakem neboli top coatem, díky kterému se barevný lak nepoškrábe a bude se hezky lesknout. Pokud opravdu spěcháte, můžete si čekání na zaschnutí nehtů zkrátit rychlosušičem ve spreji. Většina laků se však dnes již vyrábí rychlesnchoucí a můžete na ně nanášet další vrstvu hned, jakmile dokončíte všech 10 prstů. Dobře nalakované nehty by měly vydržet hezké 3 až 5 dnů, záleží na tom, jak mastné jsou vaše nehty a jakým manuálním činnostem se budete věnovat.



