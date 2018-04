Nebojte se říct si o to, co chcete. Pět triků, jak na to

11:33 , aktualizováno 11:33

Každý má někdy pocit, že nedostává, co si zaslouží. Co když je ale problém v tom, že si o to jasně neříkáme? Místo odevzdaného čekání na to, až ostatní uhodnou naše přání, bychom je měli rovnou sami vyslovit.