Jak si při dietě vybrat zmrzlinu

PŘEDCHOZÍ DÍL SERIÁLU ZDE

Je takové rozhodnutí správné?

Pravda je, že tento typ letního osvěžení tuk neobsahuje. Tvoří ho pouze voda, kterou výrobci obarví slušnou dávkou umělých barviv a osladí porcí cukru.

Máte-li nějaké to kilo navíc, můžete si být jisti, že do půl hodiny po spořádání této zmrzliny dostanete ukrutný hlad a na tuku ušetřené kalorie projíte v párku v rohlíku nebo čemkoli jiném, co bude zrovna po ruce. Tyto zmrzliny totiž mají vysoký glykemický index.

Vzhledem k tomu, že vodové zmrzliny obsahují barviva a aditiva, odborníci je nedoporučují dětem. Když není jiné východisko, hledejte alespoň zmrzliny s označením "obsahuje přírodní barviva".

Rostlinný tuk není žádná výhra

Pokud si vybíráte zmrzliny podle tuku a uklidní vás nápis na etiketě, že výrobek obsahuje rostlinný tuk, neměl by to být rozhodně důvod k bezstarostnému mlsání.

Zmrzliny bývají totiž nejčastěji vyrobeny z kokosového tuku, který je zdrojem mastných kyselin. A ty se v organismu uplatňuje stejně jako živočišné tuky.

Pečlivě studujte složení nanuků

Jakými zásadami byste se tedy měli řídit při výběru vhodného druhu zmrzliny, který vašemu tělu při hubnutí způsobí co nejmenší škody? V první řadě byste měli sáhnout po zmrzlině co nejméně barevné.

Vybírejte i zmrzliny dobře označené, nejlépe tabulkou, z níž zjistíte energetickou hodnotu pochutiny na sto mililitrů nebo ve sto gramech. Sledujte nejen obsah tuku, ale rovněž obsah cukru, respektive sacharidů. Jako obvykle při hubnutí zde platí zásada - čím méně, tím lépe.

Správná volba? Pochoutky z tvarohu

Pokud se bez zmrzliny nemůžete obejít, vybírejte si raději mezi takovými druhy, které jsou vyrobeny z tvarohu. Obsahují totiž více bílkovin, které vás zasytí na delší dobu, takže nebudete mít brzy chuť na další jídlo.