Jak si pochutnat po americku

Čínské jídelny v USA patří mezi nejvýhodnější možnosti, jak se dobře a lacino najíst.

Nepohoršujte se stejně jako většina ostatních Evropanů, kterým první kontakt s realitou psího pytlíku připadá nehodný jejich důstojnosti. Spočítejte si, kolik dolarů z vašeho nedojedeného talíře jinak poletí do popelnice, a s klidem odpovězte: yes, thank you. Chození do restaurací mají Američané v krvi stejně jako jízdu automobilem. Však také mají z čeho vybírat. Pověstný »tavící kotlík«, v němž se do Američanů přetavili lidé nesčetných národností, se na ohromné škále různých kuchyní podílí notnou měrou. V jedné ulici potkáte vedle sebe restauraci etiopskou, ruskou a indonéskou, ale taky třeba tamilskou, eskymáckou, německou, tatarskou nebo japonskou. A můžete si být jisti, že téměř na žádném rohu nemůžete minout restauraci čínskou. Obzvláště velmi rozšířené a populární čínské restaurace jsou skvělou možností jak se dobře a levně najíst. V čase oběda mnohé z nich nabízejí takzvané »All You Can Eat« menu, neboli všechno, co sníte, za jednotnou cenu. Ta nebývá vysoká. All You Can Eat najdete už například za pět dolarů a k přecpání si pochutnáte na mnoha lahůdkách, které si sami nabíráte u stolu obloženého mísami, hrnci a pekáči. Tady byste se samozřejmě balíčku doggy-bag dožadovali marně - už z názvu menu vyplývá, že v restauraci se můžete ládovat neomezeně, tím to ale končí. Jiná situace je, pokud jdete na oběd nebo na večeři do klasické restaurace. Americké porce bývají v porovnání s našimi většinou gigantické a od hosta se snad ani neočekává, že by se mohl prokousat až na dno talíře či zapékací mísy. Host si naopak rád své zbytky nechá zabalit, a má tak postaráno o jídlo na následující den. Mezi nejčastěji navštěvovaná restaurační zařízení patří v Americe, jak jinak, pověstné podniky typu »fast food« neboli v překladu »rychlá strava«. Vedle u nás známých zaříze ní jako jsou McDonald's, Burger King nebo Kentucky Fried Chicken tu najdete nesčetné množství dalších variant. Některé mají svůj řetěz po celém území USA, jiné naopak působí regionálně. Například v Bostonu byste marně hledali štít s nápisem Taco Bell. Je zdoben mexickým sombrérem a v úhledných balíčcích si v něm přijdou na chuť příznivci mexické kuchyně - vybrat si můžete z několika druhů burritos, tacos a tortill, které zdobí pořádná porce avokádové pasty quacamole a kysaná smetana. Taco Bell je populární fast food na západě a na jihu Spojených států. McDonaldy a podobná zařízení ve Spojených státech jsou svým způsobem opakem toho, jak se prezentují u nás. Zatímco u nás vyjde »rychlý« oběd většinou na mnohem více než v obyčejné restauraci, v Americe je tomu právě naopak. Veliká obliba těchto podniků spočívá právě v tom, že tu na jídle oproti normálním restauracím hodně ušetříte.