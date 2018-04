Jak si natočit vlny přes žehličku. Je to snazší, než jste si myslela

Natáčení vlasů přes žehličku je podle Niny Krajčo, art directorky studia Bomton Brumlovka, velmi rychlé, a přitom efektivní. Nepotřebujete k tomu shánět další pár rukou ani zvládat komplikovanou techniku. Ke klasickému hollywoodskému účesu vlastně stačí jen dodržet tři kroky.



1. Správný výběr přístroje

Možná jste si už vlasy zkoušela natáčet a výsledek nebyl zcela podle vašich představ. Nejspíš za to mohla nevhodná žehlička. „Hlavní je, aby měla pohyblivé pláty,“ upřesňuje kadeřnice. „Díky tomu budou jednotlivé vlny plynulé a nebudou na nich nehezké rýhy.“



2. Plynulé a pečlivé natáčení

„Technika je jednoduchá: vezměte pramen vlasů, stiskněte ho žehličkou, otočte ji o sto osmdesát stupňů a táhněte směrem dolů,“ popisuje vlasová stylistka. Takto pokračujte po celé hlavě, zkoušejte při tom střídat různé velikosti pramenů.

Neuspěchejte to, postupujte pomalu a plynule. „Čím je váš pohyb pomalejší, tím bude vlna pevnější,“ říká Nina Krajčo. „A naopak: čím rychleji postupujete, tím volnější vlny vytvoříte.“



3. Závěrečný styling

„Využijete měkký štetinatý kartáč, fixační lak a lesk na vlasy,“ radí kadeřnice. Kartáčem vlny jemně pročešte a uhlaďte je do požadovaného tvaru. Aby v něm vydržely co nejdéle, zafixujte vše lakem. Konečky ještě přestříkejte leskem nebo do nich vmasírujte speciální sérum pro lesk a výživu.