Jak si najít dobrého léčitele

1. Kde najít kontakt?

Mnoho kontaktů bývá i na internetu nebo jsou zveřejňovány v příslušných časopisech. Ne vždy jsou však tyto seznamy a kontakty zárukou skutečných schopností, protože inzerci do nich si může nechat dát každý.

2. Ptejte se

Zárukou solidnosti léčitele nebo člověka zabývajícího se alternativní medicínou může být doporučení vašich známých, kteří s ním mají dobré zkušenosti. Je to také jeden z nejlepších způsobů, jak se dobrat nějakého kontaktu.

3. Jak se dostat k legendám?

Nejtěžší je dostat se k legendám léčitelství, jako jsou například Jindřich Paseka nebo Waldemar Grešík. Ti často přijímají jen lidi, které jim doporučují jejich přátelé nebo spolupracovníci, protože pečují o mnoho lidí.

4. Nechte si poradit

Pokud si vůbec nevíte rady, kam se obrátit se svými potížemi, můžete požádat o radu například v časopisech zabývajících se alternativní medicínou, některé z nich mají poradny, kde vám poradí léčitele přesně na váš typ obtíží.

5. Nečekejte vyléčení

Nečekejte, že vás léčitel nebo člověk zabývající se některým ze směrů alternativní medicíny okamžitě vyléčí. Spíše očekávejte, že vám poradí, co byste měli změnit na svém životním stylu a způsobu stravování.

6. Poznejte dobrého léčitele

Velmi záleží na vzájemné komunikaci. Pokud vám někdo slibuje zázraky nebo vás hned nutí, abyste vysadili dosavadní klasickou léčbu, asi nepůjde o solidního člověka. Podobně v případě, pokud od vás bude chtít vysoké poplatky.

7. Kolik to bude stát?

Někteří léčitelé včetně těch vynikajících léčí zadarmo, nebo to řeší kasičkou v ordinaci, do níž každý přispěje dle svých možností. Obvykle se ceny pohybují mezi 300 až 600 korunami za návštěvu.

8. Mám to říct svému lékaři?

Nejlepší je, pokud o tom, že hodláte využít nebo už využíváte i služeb alternativní medicíny, informujete i vašeho klasického lékaře. Ideálně se obě tyto sféry doplňují.