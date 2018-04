Jak si mohou muži zlepšit kondici

Roli navíc hraje i fakt, že ani kolem domácnosti už není tolik fyzicky namáhavé práce jako kdysi.

Ta sice vesměs zatěžovala tělo hodně jednostranně, ale rozhodně zlepšovala kondici dotyčných.

Podle Vladimíra Hirky proto dnešnímu muži, který chce být plný sil, nezbývá než si najít nějaký "umělý" pohyb. Mnozí se však už dopředu brání, že na to nemají čas, peníze a že jim v tom jsou na překážku zdravotní potíže.

"Najít si vhodný druh pohybu může skutečně každý," namítá pražský rehabilitační lékař Jan Hnízdil. Podle něho nejsou ani zdravotní problémy překážkou k tomu, aby se člověk začal nějak hýbat třeba v padesáti či šedesáti letech.

"I takový člověk může začít třeba pravidelně chodit, myslím tím hodinku rychlé chůze denně, a nejenže zhubne, ale ještě si posílí svůj oběhový systém," dodává trenér Hirka.

Vhodně zvolený druh pohybu muži nejen zajistí pěknou postavu s rýsujícími se svaly, ale navíc zlepší jeho kondici. Pak křepce vyběhne do pátého patra, a navíc bude mnohem odolnější třeba vůči infarktu. Ten přitom patří mezi nejčastější zabijáky českých mužů.

Jenže jak s pohybem začít? Ze všeho nejdřív je třeba zvážit, zda máte nějaké zdravotní problémy - pokud ano, stojí za to volbu vhodného pohybu probrat s lékařem a uvědomit si, zda vám jde zejména o lepší kondici, nebo též o svaly rýsující se pod tričkem.

Chůze, kolo, běh...

Pokud je vašim cílem kondice, kromě zmíněné hodinky chůze denně můžete zkusit jízdu na kole. "Je to velmi vhodný pohyb," říká rehabilitační lékař Jan Hnízdil.

Jak jste na tom s kondicí? Žádný test, který si člověk může udělat doma, neexistuje. Ale každý asi pozná, že mu vyjít tři patra trvá déle než dřív a dá to větší práci. Pokud za to nemohou zdravotní potíže, je čas zamyslet se nad zlepšením kondice. "Nejlépe je, když zamíříte do nějakého fitness centra, protože tam vám mohou změřit jak stav vašeho kardiovaskulárního systému, tak i sílu vašich svalů," radí osobní trenér Vladimír Hirka. Na základě toho pak můžete případně požádat o sestavení osobního tréninkového plánu na míru.

Kolo je vhodnou variantou pro lidi, kteří nemají poblíž žádnou posilovnu nebo se třeba na podobné věci necítí, případně na ně nemají peníze.

Podle Hnízdila je však mírnou nevýhodou kola, že člověk na něm sedí víceméně v jedné pozici, a proto by jízdu mělo doplnit protahování.

Co běh? Běhá přece jak premiér Špidla, tak američtí prezidenti. "Během si mohou lidé ublížit, zvláště pokud budou mít nekvalitní boty nebo je už třeba trápí nějaké problémy s klouby nebo páteří a budou běhat po tvrdém povrchu. Otřesy totiž pohybovému systému velmi škodí," varuje Hirka.

Po čem se vyrýsují svaly

Výše zmíněné druhy pohybu však většinou nezajistí to, po čem muži rovněž baží - vytvarovanou postavu. "Díky chůzi se dá zhubnout, zlepší se kondice, ale svaly nebo správné držení těla se tím moc neposílí," potvrzuje Vladimír Hirka.

Sám proto považuje za nejlepší variantu posilovny neboli fitness centra, protože nabízejí celou škálu vzájemně se doplňujících pohybů. Lze cvičit i doma, ale tam hrozí, že cvičení nebude tak důkladné, a co hůře, špatně zvolené. Nejenže nepomůže, ale může zhoršit třeba svalovou nerovnováhu.

To hrozí i tomu, kdo se vypraví do posilovny a začne cvičit, aniž ví, co a proč posiluje. "Vyplatí se určitě si alespoň pro začátek zaplatit trenéra, který člověku sestaví cvičební plán na míru podle toho, co potřebuje a co od cvičení očekává," doporučuje Hirka.

V některých fitness centrech už trenéři spolupracují i s lékaři. "Pokud někdo začne cvičit sám, může se nejdřív cítit lépe, protože mu budou sílit svaly, ale po půlroce se třeba může stát, že se vše najednou horší, protože si jen upevnil špatné postavení páteře," uvádí příklad Hirka.

Něco podobného se však dá zažít i tehdy, pokud člověk narazí na nekvalifikovaného trenéra - vyplatí se proto při první návštěvě centra požádat o jeho trenérskou akreditaci a tím si ověřit jeho erudici.

Když tělo bolí...

Že vám je jedno, když nemáte postavu jako chlapík z reklamy? Ale nemělo by. Kdo se nijak nehýbe, zadělává si na problémy. "Lze to ukázat na srdci: kdo pravidelně cvičí, má silnější srdce, které lépe odolává třeba infarktu," vysvětluje Hirka.

"Když už je někomu jedno, že se zadýchá, sotva vyleze jedno patro, a je mu jedno, jak vypadá, tohle by v potaz vzít měl," dodává.

Podobné je to se svaly. Kdo je má povolené, toho spíše budou bolet kupříkladu záda. Navíc, cvičení má vliv i na to, jak se člověk cítí. Lidé, kteří se pravidelně hýbou, se většinou cítí mladší, bývají méně unavení, což má kladný vliv třeba i na jejich sexuální život.