Na velikosti nezáleží, hlavně nesmí nudit, říká expert

Ženy touží po diamantech. Většina z nich se jich dočká právě během zásnub a svatby. Ruka ozdobená kroužkem, na němž září dokonalý diamant, je snem mnohé. Jelikož se jedná o významný krok a také výraznější průvan, ne-li rovnou uragán v peněžence, není od věci o skvostech a kamenech něco vědět.

Nemusíte ležet týdny v knihách a navštěvovat odborné kurzy, stačí obrátit se na experta. S tématem zásnubních a snubních prstenů jsme oslovili jednoho z nejpovolanějších mistrů ve svém oboru. Gemolog Melvyn Kirtley, který již téměř 20 let působí ve slavném klenotnictví Tiffany, svou vášeň pro kameny a diamantové šperky rozhodně nezapře.

Na co se při výběru prstenu zaměřit?

Dívejte se na šperk jako na celek i na jeho jednotlivé části. Prohlédněte si brus diamantu a celkový design. Diamantový prsten budete nosit dlouho, proto musí být také bytelný a zároveň by vás jeho vzhled neměl nikdy začít nudit.

Jakou nejčastější chybu lidi při výběru dělají?

Když o špercích neví vůbec nic a kupují bezhlavě. Na prsten se dívejte nejen jako na krásný kousek, ale také jako na investici. Dobrý klenotník vám pomůže orientovat se v diamantech, rádi vás v tomto ohledu vzděláme. Choďte do klenotnictví častěji, nebojte se. Víme, že potřebujete víc času a zkušeností, než dojdete ke konečnému rozhodnutí.

Doporučujete sáhnout po klasickém prstenu, nebo zkusit extravaganci a nejnovější trendy?

Záleží na vašem životním stylu a preferencích. Zatímco jedni si přejí jednoduchost a strohost, jiní dávají přednost výrazným kamenům a většinou ne jen jednomu. Obecně ale platí, že kroužek s jedním diamantem patří mezi ty nejžádanější.

Prsten se k vám musí hodit, říká gemolog Melvyn Kirtley a ukázal na kousek s bílými a růžovými diamanty.

Takže raději jednoduchost?

Opravdu to závisí na vás, na vašem vkusu. My se díváme, jak vám šperk sedí, jak se k vám hodí. Všímáme si, jak na jednotlivé kousky reagujete. Nezapomeňte, že zásnubní a snubní prsten v sobě nese spoustu emocí. K takovému šperku budete mít velmi blízký vztah, budete jej nosit do konce života.

Dá se v případě zásnubních a snubních prstenů mluvit o módních trendech?

Ano i ne. Kroužek s diamantem uprostřed, který skutečně září, patří od samotného počátku mezi nejpopulárnější styly a prakticky se zásadně nemění. Nadčasovost jednoduchého návrhu odolává času i trendům. V případě zásnubních a snubních prstenů nejde o nejaktuálnější módní trendy jako u šatů, prsten musí umět odolávat času.

Klasika, současnost, móda, všechna ta slova představují různé a přitom velmi podobné věci. V designu platí, že nejklasičtější styl je zároveň ten nejmodernější. Klasika v tradičním pojetí může být moderní a nadčasová. To platí v módě, architektuře, obrazech i klenotech.

Existují v současnosti nějaké žhavé trendy?

Rozhodně barevné diamanty, hlavně pak žluté. Tradiční tvary prstenů s nimi představují zcela jiný styl. Pro mě osobně jsou zábavnější.

Barevné diamanty představují velký trend ve špercích. Krásné jsou žluté i růžové, stejně jako černé.

Vedle velikosti a barvy rozhoduje ve výběru i tvar. Který patří momentálně mezi nejpopulárnější?

Určitě klasický kulatý diamant s 55 fasetami. K němu tíhne nejvíce lidí. Vedle něj existuje spousta jiných tvarů, i zde záleží na vašem osobním vkusu. Vybrat si můžete tvar hrušky, oválu, srdce, čtverce. U Tiffanyho máme i exkluzivní tvary, které jsme udělali jako první, například cushion, polštářek.

Svou roli hraje i zvolený kov kroužku. Který doporučujete?

Nejsilnějším a nejzároveň nejjemnějším kovem je platina. Její bílá barva dá nejlépe vyniknout čistotě diamantu. K nebarevným kamenům určitě osobně dávám přednost platině. Ani bílé zlato není tak čisté, má jiný odstín. Jelikož je platina barevně čistá a přitom velmi odolná, pevná a tvrdá, dobře drží samotný diamant.

Povídejme si o finanční stránce. Ne každý si může dovolit výrazné skvosty, velké diamanty, i když po nich každá žena touží. Máte pro pár s malým rozpočtem nějakou radu?

I s menším rozpočtem můžete najít krásný prsten s perfektním diamantem. Já doporučuji v takových případech raději sáhnout po menším kameni v lepší kvalitě než hledat velký kámen za každou cenu. To nefunguje. Za své peníze chtějte tu nejlepší kvalitu, na velikosti nezáleží tolik jako na čistotě a celkovém zpracování.

Proč vůbec toužíme po diamantech?

Diamanty představují investici, finanční i emocionální. Zásnubní prsten je velmi důležitý kousek pro dvojici, v momentě pořízení i pro budoucnost. Začínáte jím novou kapitolu vztahu.