Každá z nás může mít dokonale čistou pleť. Stačí čtvrt hodiny denně

0:30 , aktualizováno 0:30

O odličování a čištění pleti už toho bylo napsáno tolik, že by to vydalo na nekonečnou sérii románů. Bestsellery by to ale nejspíš nebyly, soudě podle toho, jak málo z nás pokožce věnuje dostatečnou péči. Přitom stačí jediné: držet se osvědčeného postupu.