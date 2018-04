Jak sehnat prázdninovou brigádu

Ideálním způsobem, jak svému odrostlému dítku najít brigádu, jsou staré dobré konexe. Nicméně pokud jimi nedisponujete, nezoufejte.

SUPERMARKET NEBO KAVÁRNA

Úplně nejjednodušší je výlet do blízkého super- a nebo hypermarketu. Čím větší nákupní centrum, tím více možností. Pomocný prodavač může čekat asi 50 korun na hodinu, při práci na pokladně může výdělek dosáhnout až osmdesáti korun na hodinu a v některých obchodech je zajímavá provize vázaná na obrat.Ve velkých centrech je také množství kavárniček, které prahnou po šikovné obsluze. „Původně jsem sháněla brigádu na loňské léto. A nakonec v kavárně Na Andělu pracuji víkendy i volná odpoledne už celý rok,“ říká téměř devatenáctiletá Monika.

Ostatně nejen kavárničky hledají brigádníky. Velmi oblíbené mezi mladými lidmi jsou rozličné fast foody, které zaplavily naše města. Obvykle v nich panují přísná pravidla a předem daná hierarchie, ale při splnění daných podmínek skýtají možnost přivýdělku i po skončení prázdnin. „Měli jsme dobrou partu, ale vadilo mi pořád se usmívat a tvářit se šťastně. Navíc jsem nestíhala školu - povinných dvacet hodin práce týdně bylo moc,“ vysvětluje osmnáctiletá Míša, proč práci v podobné společnosti ukončila. Pokud někdo nesnese tvrdý dril v západním stylu, o něco volnější režim nalezne v jakékoliv vesnické hospodě. Vítanou odměnou za honičku s plnými půllitry bývá obvykle velmi významné spropitné.

Pro hlídání dětí je často vyžadován věk nad 18 let, ale není to jednoznačnou podmínkou - zvlášť tehdy, jedná-li se o dítě známých či sousedky. V letních měsících je spousta školek zavřených, babičky všude nefungují a maminek, které potřebují ohlídat ratolesti, je víc než dost. Podobná práce ale bezpodmínečně vyžaduje přinejmenším toleranci k malým tvorům, jakož i výraznou schopnost asertivity a rychlého pohybu nepředvídanými směry. O zodpovědnosti nemluvě. V některých rodinách potřebují v době vlastní dovolené místo dítěte vyvenčit a nakrmit psa.

AGENTURY

Nejméně pracným způsobem shánění brigády je návštěva některé agentury, která práci zprostředkuje. Díky tomu lze získat bezpracně ověřený kontakt a práci v jakémkoliv oboru - přímý prodej, telemarketing, roznášení letáků, práce v kanceláři, nakládání zboží, práce ve výrobě. Mnoho agentur uvádí své žhavé nabídky na internetu každý den. Nevýhodou je skutečnost, že nikdy není nic jistého delší dobu dopředu, ale také samozřejmě fakt, že agentura nepracuje z lásky ke studentům - za zprostředkovanou práci si většinou odebere svoje procento odměny.

Zajímavou práci může nabídnout kterýkoliv obecní úřad. Také každý výrobní závod obvykle potřebuje v letních měsících pokrýt ve výrobě výpadky za dovolené svých kmenových zaměstnanců. Průvodci anebo prodejci vstupenek a suvenýrů na hradech a zámcích jsou také žádaní. A pro ty, kterým pořád nic není dobré a touží po něčem originálním, je tady poslední tip. Spousta zahraničních filmových společností jezdí do českých ateliérů a reálií natáčet svoje budoucí kasovní trháky. Při nich je vždy vyžadován jistý počet komparzistů různého věku. Stačí se zaregistrovat v některé z castingových agentur, intenzivně pátrat a potom se zařadit do davu těch, kteří se mihnou v jedné nanosekundě na plátně vedle významné hollywoodské hvězdy. Celkem nenáročný výkon obnáší obvykle nástup v brzkých ranních hodinách a návraty v noci, celodenní stravu i pití v cateringu zdarma a odměnu nějakých 600-800 korun za den, zpravidla vyplacenou na dlaň po každém dni natáčení.

U každé brigády mějte na paměti hlavně to, že je bezpodmínečně nutné mít podepsanou solidní smlouvu s předem jasně stanovenými podmínkami. U práce související s potravinami je vyžadován zdravotní průkaz (vystaví na vyžádání za poplatek obvodní lékař). A ať už se vaše dítě vydá kamkoliv, je všeobecně známo, že práce šlechtí, peníze jsou užitečné a kromě toho - jakákoliv činnost se mu bude jednou v životě hodit a nenásilně ho posouvá k samostatnosti.



UŽITEČNÉ ADRESY:



www.e-brigady.cz

www.jobservis.cz

www.student.cz

www.sprace.cz

www.mojebrigada.cz

www.student.finance.cz

www.studentagency.cz

www.prace.cz

PRÁVNÍ MINIMUM

1. Zaměstnancem se může stát každý od 15 let věku s ukončenou povinnou školní docházkou.

U mladších 18 let nesmí délka pracovní doby překročit 30 hodin týdně, denně ale ne víc než 6 hodin. Mladiství nesmějí pracovat přesčas a v noci. Za ztrátu svěřených předmětů jsou zodpovědní od 18. narozenin.

2. Pracují-li nárazově na dohodu o provedení práce, odvádí pouze daň z příjmů

3. S dohodou o pracovní činnosti můžou pracovat nejvýše na půl úvazku (tzn. obvykle 20 hod.

týdně), z odměny se odvádí zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmů



UŽITEČNÉ POZNÁMKY:

1. Jakmile student pobírá odměnu za odvedenou práci, započítává se jeho příjem do příjmů posuzovaných členů domácnosti pro dávky státní sociální podpory (např. přídavek na dítě)

2. Jestliže odměna z dohody o provedení práce dosáhne maximálně 5000 Kč, je zdaněna 15 %

3. Minimální hodinová mzda, a to u obou typů dohod, je od loňského roku 48,10 korun hrubého. Při těchto smlouvách nemáte nárok na dovolenou a zaměstnavatel vám může dát bez udání důvodů výpověď kdykoliv, i v době nemoci, přičemž výpovědní lhůta je jen 15 dní bez nároku na odstupné. rady a tipy poskytla mzdová poradkyně Lenka Krejčová ze společnosti Lautia

ANKETA: CHODÍ VAŠE DĚTI NA PRÁZDNINOVÉ BRIGÁDY? POMÁHÁTE JIM SE SHÁNĚNÍM, ANEBO SI DOKÁŽOU ZAŘÍDIT VŠE SAMY?



Monika Matějková, 40 let, Cerhenice, dcera 21 let, synové 18 let a 3 roky První brigádu pro dceru zařídil její otec v podniku, ve kterém sám pracuje - to jí bylo 16. Od té doby sem chodila během všech letních prázdnin vždy na měsíc. Od maturity dochází do této práce pravidelně. Vše si dnes zařizuje sama. Také byla párkrát na brigádě, kterou si zařídila přes agenturu. Syn byl na brigádách jen párkrát, většinou mu je zařídili kamarádi.

Karla Lančová, 41 let, Děčín, synové 22, 18 a 2 roky Oba starší kluci roznášeli letáky, jeden dělal i kamelota místních novin, druhý potom chodil pracovat do papíren. Zajistili si to vždy sami.

Iveta Smýkalová, 42 let, Kuřim, dcera 19 let, syn 9 měsíců Brigády jsem dceři pomáhala shánět nejdříve já, potom už ona sama. Jednou pomáhala na ranči, potom prodávala na stánku, také myla okna aut na benzince. Foto popis| Ideální letní brigádou je ta, kde si teenager nejen vydělá, ale která ho i baví.