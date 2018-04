Jak se změnila česká medicína

Umělé oplodnění: nebyly léky, nebyly peníze To je úplně nesrovnatelné, říká zlínský gynekolog Ladislav Pilka, když má porovnat dnešní metody umělého oplodnění s těmi, které se používaly před patnácti lety. Právě on je prvním lékařem, kterému se povedlo v někdejším východním bloku přivést před jedenadvaceti lety na svět dítě ze zkumavky. "Ještě na konci osmdesátých let nám chyběly léky, které stimulují tvorbu vajíček. Lépe řečeno, měli jsme jediný. Dnes si můžeme vybrat," dodává. Zároveň chyběla kontrola nad tím, kolik vajíček žena vytvoří. "Nechali jsme oplodnit všechna, která jsme získali, a většinou i všechna přenesli. Třeba pět. Hrozilo pak, že se začnou vyvíjet paterčata nebo čtyřčata," vzpomíná lékař. Dnes se přenášejí maximálně tři, často i jen dvě embrya a někdy i jedno. Vícečetné těhotenství už lékaři nevnímají jako vítězství, ale spíše jako selhání. Přináší s sebou totiž vysoké riziko pro matku i pro děti. Téměř neřešitelným problémem byla pro lékaře léčba mužské neplodnosti. Když se muži netvořili dostatek spermií, bylo jediným řešením sperma od dárce. "Dneska nám stačí třeba jen jediná životaschopná spermie. Metodou nazvanou intracytoplazmatické injekce ji můžeme ultratenkou pipetou dostat přímo do vajíčka. Někdy je taková spermie i nezralá, odebraná přímo z tkáně varlete," vysvětluje profesor Pilka. Stejně tak může prožít normální těhotenství žena, které nefungují vaječníky. Lékaři v takovém případě použijí vajíčko od dárkyně a to oplodní spermatem manžela. "Většinou jsou těmito dárkyněmi ženy, které samy umělé oplodnění podstupují a u nichž se vytvořilo zbytečně moc vajíček," říká Ladislav Pilka. Spolu s pokroky se objevují nové a nové etické problémy. Na chodbách center se hromadí kontejnery se zamrazenými zárodky, ke kterým se nikdo nehlásí. Jaký by měl být jejich další osud? Lékaři již umějí určit pohlaví embrya, ještě než je přenesou do dělohy. Přijde čas, kdy si rodiče budou moci volit, zda se má použít zárodek mužský nebo ženský? Technicky již není problém jednou vzniklé embryo přenést do dělohy jiné matky. To znamená naději pro ženy, jejichž děloha není pro těhotenství způsobilá. Mělo by se toto tzv. náhradní mateřství legalizovat i u nás, tak jak je tomu například v některých státech USA? "Nevím, proč by to nemělo být možné, pokud by se tak dělo za přísně stanovených podmínek," uzavírá Ladislav Pilka. Zítra: Jak pokročila léčba leukemie