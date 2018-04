Jak se žije blondýnkám

Příroda v roli návrháře

Nechcete měnit barvu vlasů a přesto šokovat své okolí? Stačí maličkost, pořídit si přírodní "apartní klobouček" z proutí. Po použití jej odhodíte a příští garden party můžete přijít v novém modelu.

A přece se tisíce žen dnes a denně pokoušejí změnit barvu svých vlasů. Některé kvůli módě - letos se například opět výrazně vrací světlé, až platinové odstíny vlasů - jiné kvůli tomu, aby se i ony, stejně jako kdysi krásná Helena, staly hodné obdivu mužů.

Psychologové totiž tvrdí, že plavovlásky a přírodní blondýnky vypadají romanticky, něžně až bezbranně, že vzbuzují ochranitelský syndrom (černovlásky naopak evokují exotiku, nebezpečí a nekompromisnost). Proto prý muži tolik touží po blondýnkách, protože vedle nich mají pocit rytíře. Naopak hnědovlásky vyvolávají pocit klidu a spolehlivosti, a tak se jim muži chodí spíše svěřovat a "vyplakat" na rameni. A když taková hnědovláska vyslechne už několikátou zpověď o něžné blondýnce, není divu, že může zareagovat několika způsoby. V prvním případě si změní barvu vlasů, v druhém pošle s chutí do oběhu další vtipy o hloupých blondýnkách. To je život.



Barva vlasů však nemá s charakterem a povahou člověka nic společného. Pouze okolí si může namlouvat, že blondýnka je křehká a bezbranná (třeba i proto je v TV seriálu Brutální Nikita hlavní hrdinka blond, jako černovlásky by se jí muži obávali od pohledu).

Barvou vlasů ostatně podváděly ženy muže už před tisíci lety. Například Egypťanky používaly pro získání blond kštice roztok z heřmánku, který na slunci podporoval přirozený proces oxidace neboli "šisování" vlasů, ale také cibuli, med, šafrán, hennu, ořechové slupky či čaj.



I Římanky byly většinou tmavovlasé, a proto si pomáhaly březovým popelem či heřmánkem a vlasy si umývaly vaječným žloutkem. Dokonce se dobrovolně "opékaly" na slunci a vlasy si nechávaly volně rozpuštěné, aby je měly světlejší. Na první oxidační barvu si ženy musely počkat až do roku 1907, kdy s ní přišel zakladatel firmy l'Oréal, chemik Eugene Schueller. S blondýnkami se pak doslova roztrhl pytel. Blond byly po dlouhou dobu téměř všechny slavné herečky, od Grety Garbo až po Marilyn Monroe nebo Brigitte Bardot. Touha přiblížit se těmto mužským idolům dala vzniknout hrůzostrašným kysličníkovým blondýnám - a vtipům.



U výrazně tmavých žen, ke kterým blond vlasy ladí asi jako metalíza k trabantu, se totiž často místo plavých vlasů objevuje oranžovožlutý efekt. Ten pak v kombinaci s nevhodně zvolenými barvami oblečení vyvolává v okolí nutně pocit, že se jejich majitelka prostě zbláznila. Ještě horší konce čekají ženy, které si nenechají odrůst a ostříhat vlasy obarvené hennou a sáhnou po kysličníku. Ty místo blond odstínu nečeká ani vulgární žlutý odstín, ale dokonce odstín zelený!



Vyplatí se tedy vůbec riskovat? Možná ne. Podle výzkumu, který si letos nechala udělat firma Head&Shoulders, už jen 35 procent mužů dává přednost blondýnkám, zato více než polovina tmavovláskám! Možná proto už topmodelka Eva Herzigová není blond, ale hnědovlasá, blond nepreferuje ani Madonna.

Jak se stát blondýnkou

Máte-li hnědé až světle hnědé vlasy, což je v Evropě typ vlasů, jehož majitelky se chtějí stát blondýnkami nejčastěji, musíte si nechat nejprve zesvětlit přírodní barvu vlasů například odbarvovacím přípravkem Blondys od l´Oréalu a pak aplikovat požadovaný odstín z řady Majirel. Pro domácí použití se doporučuje i zesvětlovač Wella Viva Blonde. Po dosažení odstínu ovšem práce nekončí, je nutná speciální péče pro zachování krásných lesklých a zdravě vypadajících vlasů. Na blond a vůbec barvené vlasy je vhodný šampon Powe Care a balsam Vitamino Color creme z řady Série expert. Dvakrát měsíčně doporučují kadeřníci použít také přípravek Revita Gloss v odstínu beige. V salonu padá volba na Power dose (obojí pro oživení barvy a hlavně lesku blond vlasů). Protože vlasy povyrostou průměrně o jeden centimetr měsíčně, měla by "

Ani loňské šaty nemusí nikdo poznat. Posledním hitem nejsou florální dezény na látce, ale květinová výzdoba použitá přímo na šatech. Vedle pozornosti, kterou určitě vyvoláte, máte navíc ještě jednu jistotu - tyto šaty nikdo jiný mít nebude. Podruhé si je neobléknete dokonce ani vy. Květinová nádhera bohužel do další slavnosti nevydrží.

umělá" blondýnka chodit ke kadeřníkovi každý měsíc, protože odrost v délce 1 až 1,5 centimetru je optimální pro zachování jednotného odstínu. Při této druhé a následujících návštěvách bude kadeřník aplikovat na odrost některý ze silně zesvětlujících odstínů Majiblond. Se čtyřcentimetrovým odrostem bude mnohem více práce, což stojí spoustu času kadeřníka a vás zase výrazně více peněz.

Co dělají topmodelky

Jedna z našich současných nejznámějších topmodelek, Hanka Horová, vděčí za svůj přitažlivě působící blond vzhled přípravku Wella Viva Blonde. Jde o nový typ přípravku, který dokáže zesvětlit vlasy řazené mezi tmavé blond a světlejší až o tři či čtyři odstíny, aniž by se nadměrně poškodily. Viva totiž obsahuje takzvaný Vitalisér barvy, který byl vyvinut na základě kombinace pečujících látek a vlasu podobných keratinových částic. Ty se během zesvětlování "usadí" ve vlasech a dodávají jim patřičnou stabilitu i lesk.

Pro vlasy tmavě hnědé nebo světlejší však zesvětlovací barva nestačí, tady je třeba použít zesvětlovač - a hlavně se poradit s odborníkem.