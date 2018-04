Jak se zbavit závislosti na cigaretě? Způsobů je mnoho

ČTĚTE TAKÉ:

Kouření ovlivňuje potenci, prokázala studie

Když končíte s kouřením, hlídejte si váhu

Neexistuje špatná metoda odvykání kouření. Nad některými sice zůstává rozum stát, ale pokud se vám podaří s tím přestat, nehraje roli, co bizarního jste udělali.

I lékaři připouštějí, že placebo efekt je účinný. "U každé klinické studie se zkoumá, jakým procentem se na úspěšnosti podílí i výsledek vyvolaný přesvědčením pacienta, že je léčený účinnou látkou," vysvětluje Kateřina Langrová, ředitelka Koalice proti kouření.

"Při odvykání kouření zabírá placebo efekt asi na pět procent lidí a stejně úspěšné jsou alternativní metody. Podaří-li se člověku přestat kouřit, není podstatné, jaká cesta mu k tomu pomohla," říká Langrová. "U vědecky ověřené metody má ale větší šanci."

1. ODVYKACÍ KŮRA

Jedinou vědecky ověřenou metodu odvykání kouření, kterou doporučuje a podporuje i Světová zdravotnická organizace, nabízejí v České republice Centra léčby závislosti na tabáku při fakultních či krajských nemocnicích.

Cílem je odstranit závislost fyzickou (návyk těla na nikotin) a psychickou (naučené spojení cigarety s konkrétní situací, třeba ranní kávou).

Tato centra jsou propojena s Linkou pro odvykání kouření. Kromě argumentů proti kouření se tam dozvíte, kde je pro vás nejbližší centrum, a můžete se domluvit na jeho návštěvě.

Tam se vás ujme vyškolená sestra, která vám udělá základní zdravotní vyšetření i specifický test z vašeho vydechovaného vzduchu.

Lékař zvolí postup i pomocnou léčbu, která je nejvhodnější právě pro vás. Ať už je to nikotin v náplastech, žvýkačkách nebo nově pilulkách, anebo vám naordinuje lék proti depresím, který se výborně osvědčil při léčbě nikotinové závislosti.

Odvykací kúra trvá asi půl roku a v jejím průběhu absolvujete pět až šest sezení. Scházíte se ve skupině s ostatními odvykači, a vzájemně se tak můžete podpořit.

Podle Kateřiny Langrové má tato klasická metoda úspěšnost 25-30 %, což znamená, že je nekuřáctví po dvanácti měsících biochemicky, tedy z krevních testů, potvrzeno u jedné třetiny klientů.





2. POCHOPENÍ HLOUBKY ZÁVISLOSTI

Po přečtení knihy Angličana Allena Carra Jak přestat kouřit skončili s cigaretami i lidé, kteří se marně snažili několik let.

Dívá se totiž na kouření jako na jeden z typů drogové závislosti a odhaluje množství mýtů a falešných představ, kterými je cigaretový rituál opředen.

Krok po kroku přesně vystihuje, kde jsou slabiny odvykání, a vysvětluje, proč je tak těžké dostat se z toho kola ven, i když je nikotinová závislost vcelku lehce odbouratelná.

V některých zemích knihu doprovázejí semináře pod vedením autora - u nás zatím ne. Na internetových stránkách si můžete anglicky vyplnit test, který vyhodnotí typ vašeho kuřáctví.

Pochopení vlastní situace a návod, jak ji změnit, může přinejmenším přispět k úspěšnému pokusu o odvykání.

"Všichni mí přátelé, co si tuhle knihu přečetli, přestali kouřit. I moje žena," popisuje třicetiletý marketingový analytik Tobiáš Burian.

"Před tím jsem se vždycky bál toho, co se stane, až nebudu mít cigaretu. Díky Allanu Carrovi jsem pochopil, že ta nejdrsnější chuť trvá jen tři minuty a že je to jen záležitostí mozku. Zkuste a uvidíte," radí Burian. Carrova kniha se jmenuje Snadná cesta, jak přestat kouřit a stojí 198 korun.

3. SUGESCE A PODVĚDOMÍ

Poněkud nevědeckou metodou "vymítače kouření" Rostislava Prokopjuka část lidí kouřit přestala, druhá část zase začala. Je založena na sugesci a prací s podvědomím a ti, co díky ní přestali kouřit, tvrdí, že neměli abstinenční příznaky.

"Zakládám negativní informaci do cigarety, kterou klient přede mnou kouří, a on to vnímá tak, že mu cigareta vůbec nechutná. Asi deset procent klientů potřebuje sezení zopakovat. Do roka poskytuji na terapii záruku. Někdo ke mně znovu vrací po třech až pěti letech," popisuje Prokopjuk.

Na základě jeho metody přestali aspoň dočasně kouřit například Jiřina Bohdalová, Boris Hybner nebo Jiří Bartoška. "Vydržel jsem osm týdnů, což je na mě úspěch. Pak jsem prostě zase začal chtít kouřit, což trvá dodnes," řekl magazínu ONA DNES herec.

Kosmetička Jana Rausová z Prahy to ale vydržela. "Prošla jsem kúrou před čtyřmi lety a dodnes nekouřím," říká Rausová. "Jsem si jistá, že dokáže pracovat s podvědomím, ale asi nepomůže těm, kteří nejsou sami rozhodnuti přestat." Kůra stojí dva a půl tisíce korun.

4. HOMEOPATIE

Metoda homeopatie přistupuje k pacientovi individuálně a jeho problém řeší v širším kontextu. Tak mu může pomoci osvobodit se od závislosti na cigaretě.

"Umožňuje mu vnitřní přerod, jakési přenastavení hodnot," říká MUDr. Tomáš Karhan, který se homeopatií zabývá.

Homeopatické přípravky nabízené v lékárnách zmírňují abstinenční potíže při odvykání kouření a pomáhají překonat závislost.

"I když nejsem fanda volně prodejných homeopatik, sám na sobě jsem vyzkoušel, že po přípravku Tabacum mi cigareta chutnala jako seno. Skutečně hrozné," popisuje lékař.

V lékárnách dostenete brožurku Homeopatie - Odvykání kouření, kde je popsaný třífázový homeopatický přístup. Podle něj je důležité závěrečné vyčištění těla. V nabídce jsou čtyři léky, každý na jiný typ potíží.

5. VAROVÁNÍ LÉKAŘE

Mnoho silných kuřáků přestane ze dne na den kouřit, když vyslechne z úst lékaře závažnou diagnózu.

Tento způsob se nedá považovat za metodu, ale funguje téměř spolehlivě. Věta: "Buď přestanete hned, nebo máte do roka rakovinu", zlomí i ty nejhorší kuřáky.

"Přestala jsem ze dne na den, a to jsem kouřila i šedesát denně," vzpomínala zpěvačka Eva Pilarová, která sama pak dokázala rakovinu porazit.