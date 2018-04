Nadměrné pocení nepodceňujte, může být i příznakem nemoci

Několik rad pro omezení silného pocení 1. Používejte silnější antiperspiranty: Existují přípravky, jejichž účinek je větší než u běžných sprejů z drogerie. Zápachu se také částečně zbavíte tím, když si budete partie, které se vám hodně potí, holit.

2. Použití dobře načasujte: Antiperspiranty je vhodné aplikovat před spaním nebo dvakrát denně – i ráno, i před spaním. POZOR: Přípravek vždy aplikujte jen na suchou pokožku! Pokuste se antiperspirant vmasírovat do pokožky. Pokud se potíte v práci nebo vás čeká důležité jednání, ze kterého jste nervózní, aplikujte přípravek i během dne. 3. Vrstvěte oblečení po celý rok: Spodní košilka z prodyšného a přitom savého materiálu pomůže. Prodyšné a savé (nejlépe bavlněné) by ostatně mělo být všechno oblečení i ložní prádlo (pokud se potíte v noci). Z umělých vláken volte taková, která dýchají – například bambus, lyocell nebo speciální mikrovlákna typu Moira. 4. Tělo potřebuje volnost: Materiál, který nemá vlákna těsně u sebe, je prodyšnější; například len je díky tomu vhodnější než hedvábí. Volné by měly být i použité střihy oblečení. 5. Vybírejte si barvy oděvů, na kterých případná nehoda nevynikne: vhodné jsou tmavé oděvy nebo látky se vzory. 6. Nepoužívejte pokrývky hlavy, zbytečně zahřívají. 7. Větrat by měly i nohy. Samozřejmě ne vždy je otevřená obuv společensky únosná; pak si nohy z bot aspoň několikrát denně na chvilku vyndejte a vyvětrejte. Obuv by měla být z přírodního materiálu; některé značky vyrábějí i podrážky, které dýchají. Stejné boty si pokud možno neberte dva dny za sebou, střídejte je. Myslete i na vhodné ponožky: měly by být bavlněné nebo z funkčního vlákna, které odvádí vlhkost. Ponožky si měňte třeba i uprostřed dne. 8. Pokud je to možné, mějte s sebou věci na převlečení. 9. Noste si s sebou vždy kapesník na otření zpocených rukou či obličeje; vhodné jsou i dětské nebo antibakteriální ubrousky. 10. Vyhýbejte se kořeněným jídlům a kofeinovým nápojům. Naopak šalvějový čaj vám může od pocení ulevit; pokud se potíte ze stresu, zkuste před spaním mátový nebo fenyklový čaj. 11. Hodně pijte. I když to zní paradoxně, pitím tělo ochladíte, takže se nemusí tolik potit. 12. Udržujte si zdravou váhu: Pokud máte kila navíc, zbavte se jich, uleví se vám i od pocení. 13. Naučte se zvládat stres: Pracujte na schopnosti se uvolnit, osvojte si meditaci, jógu nebo jinou techniku, která vám pomůže.