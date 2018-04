Oparu se nikdy zcela nezbavíte. I tak vám poradíme, jak na něj

Toto nakažlivé onemocnění je vyvolané virem Herpes simplex virus (HSV) a dělí se na dva typy. HSV 1 se objevuje především na rtech, oproti tomu HSV 2 je původcem genitálních oparů. Pokud se jednou virus dostane do těla (většinou v dětství), už ho neopustí a čeká v latentní fázi v takzvaných nervových gangliích.

Virus se obvykle aktivuje stresem, oslabením imunitního systému nebo nadměrným sluněním a projevuje se nepříjemnými puchýřky. Onemocnění je vysoce nakažlivé, opar se může přenést nejen líbáním, ale také používáním stejného ručníku nebo nádobí. Nejvíce infekční je opar před vznikem krusty.

Opar začíná nepříjemnými pocity svědění a většinou druhý den se již objevují puchýřky. V tomto stadiu je opar zduřelý, svědí, pálí a může i bolet. Za několik dní puchýř praskne, začne vysychat a udělá se na něm strup. Celý proces trvá většinou sedm až deset dní.

Komplikace mohou nastat při infikování ložiska bakteriemi, kdy se puchýře zakalí a opar se pokryje mokvajícími běložlutými nánosy. Okolí oparu pak může být nateklé a pacient může mít zvýšenou teplotu. Po takovémto průběhu infekce mohou zůstat na pokožce jizvy a změny zbarvení kůže.

I když HSV nelze vyléčit a opar se čas od času objeví, nemusíte jen tiše trpět. Přinášíme vám účinné a jednoduché rady, jak si ulevit od bolesti a zrychlit hojivý proces.

Zakryjte si opar

Tím nemáme na mysli zakamuflování zarudlého puchýře pomocí make-upu, takto byste naopak stav ještě zhoršili. Procesu hojení však může pomoci zakrytí oparu čistou lékařskou vazelínou. Tím můžete zabránit bakteriální infekci, která by mohla způsobit vleklé komplikace včetně bolestí a zvýšené teploty.

Pořiďte si zásobu kartáčků na zuby

Starý kartáček vyměňte za nový hned, jak ucítíte známé nepříjemné svědění ohlašující příchod oparu. Tento kartáček vyhoďte až opar zmizí a opět si pořiďte nový. Kartáčky na zuby jsou totiž vhodným místem pro přežití viru, a pokud byste ho nevyměnili, hrozí další infekce.

Chraňte své rty před sluncem

Používání krému s ochranným UV filtrem na rty vás může ochránit před recidivou oparů, které jsou spouštěni slunečním svitem. Poohlédněte se po ochraně speciálně navržené pro rty s ochranným faktorem nejméně 15.

Nedotýkejte se oparu

Zásada číslo jedna: Nikdy opar nemačkejte, nepropichujte nebo jinak nerýpejte, jinak si zaděláváte na bakteriální infekci. Jelikož jsou opary extrémně nakažlivé, vyhněte se líbání a také sdílení příborů, sklenek, ručníků a dalších osobních věcí. Pravidelně si myjte ruce, zvláště po kontaktu s oparem. A velkou pozornost věnujte tomu, abyste se nedotkli oblasti očí nebo genitálií poté, co jste se dotkli oparu.

Zajděte si do lékárny

Nekomplikovaný opar by se měl sám zahojit do deseti dnů. Léčbu však mohou urychlit antivirové přípravky acycloviry, které seženete ve formě tablet či mastí. S léčbou je však zapotřebí začít včas, nejlépe ještě před vznikem puchýřku. Pokud opar nezmizí přes domácí léčbu ani do dvou týdnů, je zapotřebí navštívit lékaře. Na bolest jsou účinná běžná volně dostupná analgetika.

Vyhněte se spouštěčům

HSV tiše dřímá v nervových gangliích, dokud ho něco neprobudí k životu. Toto jsou nejčastější viníci bolestivých puchýřů:

- Teplota, infekce, chřipka a nachlazení.

- Ultrafialové záření, spálení od sluníčka.

- Stres, únava, změny v imunitním systému, trauma.

- Potravinové alergie, menstruace, návštěva zubaře.

Proti některým spouštěčům, jako je stres a únava, můžete bojovat pomocí cvičení, meditace, jógy nebo čtení. Při propuknutí oparu se vyhýbejte kyselým a slaným pokrmům, jako jsou citrusy nebo brambůrky, které mohou opar ještě více podráždit a zvýšit bolest.

Vyzkoušejte lékořici

Kořeny rostliny lékořice se hojně užívají nejen v lidovém léčitelství, ale i v medicíně. Z lékořice se připravuje takzvaný pendrek. Podle nových studií je lékořice účinná i při léčbě oparů. Kyselina glycyrhizinová, kterou lékořice obsahuje, dokáže totiž zabíjet virové buňky, které způsobují opar.

Kromě klasického pendreku můžete sehnat i lékořicový prášek, který smícháte s trochou vazelíny nebo přírodního margarínu a získáte účinnou mast na opary. Nezapomínejte však, že i lékořice má své nežádoucí účinky, pokud se používá ve velkém množství po dlouhou dobu.

Ledujte

Ověřeným receptem, který dokonce může zastavit propuknutí oparu, je led. Důležité je podchytit opar hned v začátku, což pro většinu lidí, kteří trpí na opary, není problém. Poté přiložte na místo svědění ledový obklad (např. led v igelitovém sáčku).

Ledování funguje i při propuknutí oparu, mírní bolest a zkracuje dobu hojení. Ledování však nezkoušejte se zmrzlinou, zvláště ne ovocnou. Kyselá složka totiž může opar ještě více podráždit.

Mléčné obklady

Vyzkoušejte trik našich babiček a zkuste si od bolestivého oparu ulevit pomocí mléka. Tentokrát však mléko nepijte, ale namočte do něj bavlněný odličovací tampon a přiložte na postižené místo.

Pokud podchytíte opar ještě před puchýřkovým stadiem, můžete mléčnými obklady urychlit dobu hojení.