Pozor při léčbě kašle, nesprávné léky vám mohou uškodit

Odpovědi na nejčastější otázky o kašli Kdy užít kapky, kdy tablety, šumivé tablety, roztok, nebo granule pro roztok? Roztok se může inhalovat? V podstatě je to téměř jedno, nejvíce v tomto případě záleží na volbě pacienta, která léková forma je pro něj nejpřijatelnější. U konkrétních přípravků je samozřejmě nutné vyloučit nesnášenlivost či nevhodnost některých pomocných látek (například cukr či alkohol). Kdy inhalovat? Inhalace jsou doporučovány jak u akutních respiračních infekcí, tak u některých chronických onemocnění jako doplněk další léčby. Co to znamenaná retard? Jedná se o přípravky (zpravidla tablety, tobolky) s prodlouženým, postupným uvolňováním léčivé látky. Znamená to, že se účinná látka uvolňuje delší dobu, než je tomu u klasické tablety. Jak silný lék volit? Často se liší, máme například ACC 200 neo a ACC 100 neo nebo třeba Solmucol 100 či 200. Sílu volíme podle konkrétního pacienta, jeho věku, zdravotního stavu. Stejně tak volíme i lékovou formu. To doporučí lékárník. Co tablety s postupným uvolňováním? Kdy po nich sáhnout? Tablety s postupným uvolňováním udrží koncentraci účinné látky v organismu po delší dobu. Jejich užívání může být pro pacienta komfortnější vzhledem k nižší četnosti dávek během dne. Na druhou stranu může být určité kolísání koncentrace vzhledem k denní době vhodné, takže opět "narážíme" na nutnou individualizaci. A co jsou tobolky? Jak se liší? Tobolky jsou jednou z pevných dělených lékových forem (tablety také), na rozdíl od tablet je do nich možné uzavřít i tekutinu, jinak se svým užitím v obecném pohledu nijak zásadně neliší. Robotussin je určen speciálně na suchý dráždivý kašel, je to odkašlání, nebo ne? Pokud je lék určen na suchý dráždivý kašel, tak se jedná zpravidla o lék na tlumení kašle, nikoli na odkašlání. Naopak u Pectodrillu se píše, že je na vlhký kašel, je tedy na vykašlávání? Je určen k vykašlávání. Označení "na vlhký kašel" neznamená, že by ostatní přípravky zařazené do této skupiny (expektorancia, mukolytika) nebyly k vykašlávání určeny. Pravděpodobně má spíše usnadnit orientaci pacientovi. Jak se liší bromhexiny? Jsou to různé firmy? Liší se lékovou formou a obsahem některých dalších látek, jako jsou silice či alkohol. Na kašel je mnoho sirupů, například stodal, sirupy bylinné, s jitrocelem a podobně. Spousta z nich je označena jako fytofarmaka. Jak se liší od normálních léčivých přípravků? Zpravidla jde o takzvané doplňky stravy, i když právě stodal je registrovaný léčivý přípravek (to znamená, že musí projít přísnými testy). S fytofarmaky musíme zacházet stejně obezřetně jako s jinými "chemickými" přípravky. Často se setkávám u svých pacientů s názorem, který lze jednoduše shrnout do tvrzení, že když se jedná o rostliny, tak je to přírodní a neškodné. To je však velmi nebezpečný přístup, který může způsobit i zdravotní obtíže. Fytofarmaka jsou skutečně pro mnoho pacientů vhodná, ale nelze to tvrdit paušálně, neboť mají i svá rizika. Opět záleží na individuálním posouzení. Mgr. Aleš Krebs, PhD. Česká lékárnická komora