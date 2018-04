Jak se zaručeně zbavit vší

Vrátil se vám potomek z prázdnin a podezřele se drbe? Děsíte se, že si o vás ve škole budou myslet, že se nemyjete? Takové obavy jsou trochu zbytečné. Vši se totiž mohou objevit i v té nejčistotnější rodině.

Jak vůbec poznáte, že váš potomek má skutečně vši?

Podívejte se do vlasů a možná na nepříjemného parazita rovnou narazíte. Děti také bývají neklidné, ospalé, nepozorné a často se drbou na hlavě. Na pokožce hlavy se mohou objevit boláky a rozedřená místa.

Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání. Způsobuje ho prolézání vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Pouhým pohledem, případně pomocí lupy můžete veš v hlavě najít ve třech stadiích - dospělá veš - její vajíčka, hnidy - larvy, nymfy.

Veš je zhruba 2 až 4 milimetry dlouhý parazit, hnidy jsou hnědá vajíčka těsně přiléhající k vlasům. Vši je kladou blízko k pokožce hlavy. Pokud už máte diagnózu pedikulóza, jak zavšivení lékaři říkají, stanovenu, nezbývá než začít s odstraňováním hmyzu. Postupujte následovně.



1. Použijte odvšivovací přípravek

Nejprve použijte přesně podle návodu odvšivovací prostředek z lékárny. Návod čtěte důkladně, seznamte se s možnou nežádoucí reakcí a účinky. Na příbalovém letáku by mělo být rovněž uvedeno, za jak dlouho je nutné odvšivení pomocí přípravku opakovat, pokud se napoprvé nepodaří všechny parazity odstranit.

Obvykle je to za sedm až dvanáct dní. Druhé odvšivení se vyplatí udělat pro jistotu vždy, aby se zlikvidovaly přežívající hnidy a z nich vylíhlé larvy. Léčebná kúra se však nesmí opakovat dříve než za jeden týden, častějším používáním se zvyšuje rezistence vší k přípravkům.



2. Odstraňte všechny mrtvé hnidy

Mezi mrtvými hnidami totiž může být i nějaká živá hnida. Pokud by se ve vlasech vylíhla, během několika dní byste problém vší řešili znovu. Poté, co jste použili odvšivovací přípravek, musíte mrtvé (případně i živé) parazity z vlasů dostat.

Před mechanickým odstraněním vždy vlasy namočte. Na suchých vlasech totiž parazit dokáže lézt - kličkovat a hřebenu se úspěšně vyhýbat. Pro první "hrubé" odstranění hnid můžete použít hustý hřeben, takzvaný všiváček (prodává se zhruba za 20 až 80 korun podle typu).

Před česáním se doporučuje vlasy přelít teplou octovou vodou. Dejte si pod vyčesávané vlasy bílý papír. Zachytíte a dobře uvidíte padající parazity.

Hřeben však nemusí zachytit všechna vší vajíčka, je proto nutné pozorně prohlédnout celou hlavu - vlasy a ručně (třeba nehtem) stáhnout zbývající hnidy.

Může to být velmi zdlouhavé a pracné, ale pro úspěch celého procesu nezbytné.

Pro odstranění hnid můžete zkusit i zábal ze dvou dílů francovky a jednoho dílu glycerinu (obojí koupíte v lékárně). Roztok naneste na vlasy, zabalte igelitem a po půl hodině vyčešte hustým hřebenem a ručně odstraňte zbývající hnidy. Z některých partií, například za ušima, hnidy často odstraníte pouze tak, že vlas ustřihnete.





Pravda a mýty o vších Jaké mýty kolují o výskytu vší? Je nejlepší zbraní na zavšivenou hlavu petrolej? Čtěte zítra v rubrice Zdraví.

3. Sledujete účinek

Účinnost léčby můžete ověřit důkladnou kontrolou vlasů a pokožky hlavy. Pozorujte dítě, zda se nedrbe a není neklidné. Často je třeba odvšivovací kúru po sedmi až deseti dnech zopakovat.

V této době se totiž může z případné neobjevené živé hnidy vylíhnout larva, ta pak dozrát v dospělou veš, která opět naklade vajíčka. Jak poznáte živou hnidu? Hlavně tak, že pokud ji zmáčknete mezi prsty, "lupne". Prázdné hnidy jsou světlejší a bývají na odrůstajících vlasech umístěny dále od kořínků. Pokud jsou hnidy přilepeny na vlasech do jednoho centimetru od pokožky, znamená to, že máte v hlavě živé vši. Léčebnou kúru je nutné zopakovat.

I poté, co jste se vší zbavili, se vyplatí ještě zhruba tři týdny vlasy kontrolovat a pročesávat takzvaným všiváčkem. Abyste infekci skutečně zlikvidovali, je zároveň nutné ošetřit dezinfekčními přípravky hřebeny a kartáče, které jste používali (ty je možno také vyvařit) a vyprat a vyžehlit textil, tedy hlavně ložní prádlo a oblečení.



4. Co dělat, pokud přípravek nezabere?

Možná jste použili preparát, na který má hmyz již odolnost, zkuste jiný. Je také možné, že jste nedodrželi správný postup odvšivení. Většinou je totiž třeba akci pomocí speciálního přípravku provést dvakrát i vícekrát (podle přiloženého návodu, ale obvykle ne dříve než za sedm dní).

Pamatujte také, že samotný odvšivovací prostředek vám zpravidla nepomůže, pokud poté hnidy mechanicky z vlasů neodstraníte hřebenem či rukou.



5. Vlasy pravidelně prohlížejte

Jak zařídit, aby dítě vši znova nedostalo? Jedinou prevencí proti vším jsou podle Václava Rupeše ze Státního zdravotního ústavu časté prohlídky vlasů. Pokud dítě chodí do školy, kde se vši vyskytují, je nutné prohlížet vlasy každý den.

Na trhu jsou i repelenty, které slibují, že ochrání dítě v "zavšiveném" kolektivu například po dobu 48 hodin. Jde však o kosmetické přípravky bez statutu léčiv, a jejich účinky tedy nemusí být klinicky ověřeny. Mohou však dobře posloužit jako jeden z článků prevence spolu s důslednými prohlídkami.

Jako repelent podle některých zkušeností funguje i šampon proti lupům s olejem čajovníku australského (tea tree oil). Vůně čajovníku má vši odpuzovat. Šampon se doporučuje nechat alespoň deset minut působit a mýt vlasy po třech dnech.