Poradna: Přítelkyně má rozmazlené dítě. Jak se mám zapojit do výchovy?

S přítelkyní Lídou spolu chodíme už rok a nabídla mi, abych se k nim přistěhoval. Lada je roztomilá holčička, ale myslím si, že je trochu rozmazlená. Často si vymýšlí, aby byly věci po jejím, a moje přítelkyně jí vyhoví.

Rodinná poradna Trápí vás obtíže při výchově dětí? Ocitla se vaše rodina v těžké sociální situaci a nevíte, jak z ní ven a kdo vám může pomoci? Dotazy posílejte na ona@idnes.cz s heslem Rodinná poradna. Vaše příběhy budou zpracovány redakcí a zodpovězeny. Je možné je anonymizovat.

Lída třeba řekne: „K obědu si dáme kuře a rýži.“ A Lada že ne, že raději brambory. A ona ji poslechne. Nebo Lídu třeba v restauraci přemluvila, aby si s ní vyměnila jídlo, protože Ladě nechutnalo, co si sama z jídelního lístku vybrala.

Chybí jí otec

Rád bych se do její výchovy trochu zapojil, ale Lída mi říká, že tomu nerozumím, že nás vychovávali jinak a špatně. Já si tedy nepřipadám zrovna špatně vychovaný a myslím, že pár facek od táty mi nikdy nijak neuškodilo, stejně jako trocha křiku, když jsem něco provedl.

Ladin otec o ni vůbec nejeví zájem a myslím si, že bych se proto měl chovat jako pořádný otec a trochu dohlédnout na to, aby z ní nevyrostl lenoch a lempl. Chápu to, co Lída říká o potlačování osobnosti, ale jak tedy můžu jinak vytyčit hranice?

Díky za radu

Mirek

Odpověď odborníka: Na výchově se musíte dohodnout

Dobrý den, pane Mirku. Obtíže s nekonzistentní výchovou, kdy se rodiče nemohou domluvit, jak k dětem přistupovat, jsou častým problémem i v úplných rodinách. V případě výchovy dětí partnerů je situace ještě složitější.

PhDr. Helena Schejbalová

Vždy je velmi vhodné si ujasnit, sami v sobě a pak i společně, co dítěti budeme povolovat (výběr barvy trička), co ne (stříhání záclon), co budeme bezpodmínečně požadovat (čištění zubů, úklid hraček) atp. Pak je potřeba trvat na dodržování těchto pravidel. V případě neustálého ustupování, pokud potomek kňourá, prosí, pláče, tak se naučí, že je možné při troše snahy si vše vydupat. Pak nastanou těžké chvíle, kdy máme doma takového malého urputníka, co to na nás stále zkouší a neposlouchá.

Nejste v tom sami Nevíte, jak na výchovu? Přečtěte si, jak podobné problémy řešili ostatní rodiče v diskuzi na eMimino.cz.

Určitě bych vám doporučila si s přítelkyní o vašich názorech popovídat, aby se otázka výchovy mezi vámi stále nevznášela a zbytečně nevznikalo napětí. Nevidím žádný problém v tom, aby si dítě občas vybralo, které jídlo se bude k obědu vařit, stejně tak pokud s tím jeho maminka souhlasí, ať si jídla vymění. Je to na domluvě těchto dvou bytostí. Pokud však podobné dohady bývají na denním pořádku a jsou navíc doprovázeny dlouhým přemlouváním a pláčem či vztekáním, asi bych si opravdu ujasnila, co dovolovat budu a co opravdu za žádnou cenu ne.

Pokud přítelkyně nesouhlasí ani s malými fyzickými tresty (jemné plácnutí po zadečku), tak od nich odstupte i vy. Výchova se bez nich určitě obejde a mohl byste tím poškodit váš vztah. Zvýšení hlasu, když dítě neposlouchá, je zcela v pořádku. Zajisté bude vaše partnerka s postupujícím časem více a více respektovat i vaše názory. Asi byly s dcerou zvyklé žít jen spolu a mají již silně navyklé rituály, zvyklosti.

Přeji vám co nejvíce pohody a příjemně prožitých rodinných zážitků.

Helena Schejbalová, psycholožka centra Modré dveře

Jaké jsou vaše zkušenosti s výchovou dětí partnera či partnerky? Podělte se o své názory s ostatními v diskusi.