Jak se vyhnout tomu, abyste si ze solária odnesli rakovinu

Z výzkumů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyplývá, že solárium pravidelně navštěvuje každá druhá žena ve věku mezi dvaceti a třiceti lety.

Bronzovou pokožku způsobují dva druhy UV záření: UVA a UVB. Spálení kůže a vznik rakoviny má na svědomí hlavně UVB záření, a proto solária vyzařují především paprsky UVA.

"Jenže ani toto záření není zcela bezrizikové. Poškozuje DNA v buňkách kůže a urychluje její stárnutí. Kůže pak již v mladém věku ztrácí na elasticitě, objevují se předčasné vrásky, pigmentové skvrny a rozšířené žilky. Opakované vysoké dávky UVA oslabují imunitu kůže a podílí se na vzniku kožních nádorů,” vysvětluje Monika Arenbergerová, dermatoložka a specialistka v oblasti prevence a léčby kožních nádorů, melanomů.

Její tvrzení dokládají i výzkumy, podle nichž se u pravidelných návštěvníků solária, kterým je méně než třicet let, zvyšuje riziko vzniku kožního nádoru až o 75 procent.

Prospěšný vitamin D

Oproti opalování na sluníčku mají solária velkou nevýhodu: nepodporují vznik vitaminu D. Sluneční záření naproti tomu účinnou formu vitaminu D v kůži vytváří. Za to vděčíme UVB složce, která se ale v soláriích nevyskytuje. Jiným zdrojem tohoto vitaminu jsou například mléčné produkty a ryby.

Solární postel, jakou známe dnes, vymyslel v roce 1978 německý vědec Friedrich Wolff. Měla původně zahřívat svaly atletům, ale za pár let už ji vlastnilo každé fitness-centrum a salon krásy.

Vitamin D je důležitý pro správnou stavbu kostí a zubů a pro jejich růst, používá se například jako prevence osteoporózy, pomáhá vstřebávání vitaminu A, je nezbytný v těhotenství, ve stáří a při laktaci. Používá se při kloubních zánětech a při bolestech páteře.

"Pro pobyt na slunci platí, že stačí, když dvakrát týdně po dobu patnácti minut vystavíme obličej bez opalovacího krému slunci, a máme vitaminu D dostatek," informuje Arenbergerová.

Těhotné ne, s lupénkou ano

Lékaři upozorňují, že solária určitě nejsou vhodná pro osoby do osmnácti let. Nejen proto, že je jejich kůže tenčí než u dospělého člověka, ale vyvíjí se do tohoto věku imunitně a strukturálně. Vyhnout se soláriu mají také lidé s alergií nebo přecitlivělostí na UV záření.

Dále osoby s mnohočetnými pigmentovými znaménky a lidé s nízkým fototypem (fototyp vyjadřuje intenzitu přirozeného zbarvení kůže a určuje se podle reakce kůže na vystavení se jarnímu nebo časně letnímu polednímu slunci; tato reakce souvisí s pigmentací kůže, barvou očí a vlasů).

V neposlední řadě solária nejsou vhodná pro těhotné ženy a ženy užívající hormonální antikoncepci, kterým hrozí nepříjemné pigmentace.

V určitých případech ovšem mohou lékaři některým lidem návštěvu solária doporučit. Jde o takzvanou fototerapii. Vhodná je například pro pacienty s lupénkou, atopickým ekzémem a některými formami akné.

Za rozumnou míru se pak považuje deset sezení v soláriu ročně, ovšem bez dalšího vystavování se přímému slunci. V tomto případě je spolehlivější vyhledat kliniku či ambulanci, kde lze k této terapii využít bezpečných přístrojů, které podléhají permanentní zdravotní kontrole.

Sluníčko a solárium nekombinovat

Co bychom tedy měli vědět předtím, než se rozhodneme svoji kůži opálit v soláriu? První zásada souvisí s dobou, kdy solárium navštívit. Rada dermatologů je jednoznačná: pokud chcete navštívit solárium, tak v období před létem. Za zcela nešťastné se považuje kombinování slunečních paprsků a solária.

Samotný výběr solária by se neměl nechávat náhodě nebo ceně. Kvalitní solárium by mělo být vybaveno dozimetrií: podle toho lze určit, jaké množství UV záření a který jeho typ se do kůže během pobytu v něm dostane. Maximální dávka záření je přitom 1 000 J/cm2 za celý život.

Při první návštěvě je vhodné nastavit dávku záření podle našeho fototypu. Kůže v soláriu by měla dostávat pouze takové dávky záření, které nezpůsobují zčervenání, ale pouze zhnědnutí kůže. Pokud máme pigmentová znaménka, která jsou tmavá nebo měnící se, je nutné je přelepit nebo překrýt vysokým ochranným filtrem.

"UV záření kůži vysušuje, doporučuji zintenzivnit hydratační péči tak, aby kůže zůstala vláčná. Důsledně používejte v soláriu speciální ochranné brýle, jinak hrozí zánět spojivek. Před opalováním nepoužívejte deodoranty ani parfémy, mohou v kombinaci se sluníčkem udělat ošklivý zánět kůže,” radí Arenbergerová.

Pokud se spálíme, pozorujeme změny pigmentových znamének nebo vznik nových, měli bychom vyhledat pomoc kožního lékaře.