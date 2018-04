Jak se vyhnout rakovině? Máme pro vás tipy pro každý věk

Jak doporučuje odborný server lecba-rakoviny.cz, každá žena by si kromě osobních a pracovních cílů měla vytyčit i zdravotní. To, co ženy "provádějí" v mládí, se v jejich těle může projevit až za několik desítek let. Inspirujte se pěti tipy pro pět různých věkových kategorií.

Ve dvaceti: vyvarujte se solária

Pravidelná návštěva solárií před třicítkou s sebou nese o 75 procent vyšší riziko rakoviny kůže a velkou šanci na rozvoj melanomu, nejnebezpečnější formy kožního nádorového bujení. K tomuto věku patří i větší riziko nakažení lidským papilomavirem (HPV), který se šíří při nechráněném pohlavním styku a častém střídání sexuálních partnerů.

Vysoce rizikové kmeny papilomaviru jsou přítomné u více než 99 procent případů rakoviny děložního hrdla. Proti HPV infekci existuje vakcína, kterou je vhodné nechat se očkovat před šestadvacátým rokem života.

Ve třiceti: posilujte a relaxujte

Mnohé ženy si všímají, že už jejich tělo není tak pevné jako před deseti lety, že jim ubývá svalová hmota. Jednoznačným doporučením je tudíž pravidelné cvičení, posilování, ale i protažení celého těla. Posilováním zároveň budujete potřebnou hustotu kostní hmoty a zvyšujete rychlost, kterou tělo spaluje kalorie.

Nezapomínejte ani na odpočinek. Žena v tomto věku většinou bývá manželkou, matkou a pečovatelkou v jedné osobě, o chození do zaměstnání ani nemluvě. Není proto divu, že je v tomto období pod značným tlakem. Velký stres působí negativně na fungování celého těla a oslabuje v boji proti onemocněním, rakovinné bujení nevyjímaje. Dopřejte si proto i dostatečný odpočinek.

Ve čtyřiceti: hlídejte si životosprávu

Udržení přiměřené váhy je zásadní. Se stoupajícím věkem po čtyřicítce klesá účinnost metabolismu a udržet si váhu není snadné jako ve dvaceti nebo ve třiceti. Vybírejte si zdravá jídla a každý den se věnujte tělesné aktivitě.

V padesáti: pozor na hormony

Podle odborného serveru lecba-rakoviny.cz takzvaná hormonální substituční terapie může zvýšit riziko rozvoje rakoviny dělohy, prsu, srdečního onemocnění, krevní srážlivosti a mozkové příhody.

Ženy by se proto měly poradit s lékaři o vhodné, zdravější možnosti léčby menopauzálních příznaků.

V šedesáti: buďte společensky aktivní

Bezmála 10 milionů Američanů starších 65 let žije samo. Pro mnohé může samota vést k depresi, která paralyzuje celkové zdraví.

Neuzavírejte se do sebe, sledujte společenské dění, bavte se, choďte do společnosti, najděte si kamarádku ve své věkové kategorii, navzájem si pomáhejte, žijte.

Ať už je vám dvacet, čtyřicet, nebo sedmdesát, nepodceňujte pravidelné návštěvy u lékaře.

"Každá žena si musí sama vytvořit strategii zdravotního stylu vhodnou právě pro ni. Jedině tak má šanci ochránit své zdraví a pohodu na mnoho let dopředu," konstatuje server lecba-rakoviny.cz.