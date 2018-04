Padělají se parfémy, líčidla i krémy. 5 rad, jak se podvrhům vyhnout

Kosmetické značky vloží do vývoje, výroby a budování image mnoho času i financí, upozorňuje Barbora Marckx ze salonu Beauty Day Spa Éminence Organic Skin Care. "Totéž platí i pro oficiální distributory, kteří se snaží dál propagovat dobré jméno značky. Padělatelé a překupníci okopírovaného zboží takové úsilí maří a působí nám obrovské škody," dodává.



Peníze kvůli nim tratí i zákaznice, které si falešnou kosmetiku koupí. To, co na první pohled vypadá jako výhodná cena, je často znamení, že padělateli sedáte na lep. Následky jsou různé: někdy kosmetika prostě "nefunguje", jindy dojde i na alergickou reakci. Prošlé výrobky bývají navíc plné bakterií. Opatrnost je na místě – začít můžete s pěti jednoduchými radami.



1. Vězte, že nejde jen o parfémy

Ty se sice padělají nejčastěji, další na řadě je ale dekorativní kosmetika a pečující produkty. Podle informačního serveru Havoscope se každý rok na světě prodá padělaná kosmetika za tři miliardy dolarů, to je asi 61,5 miliardy českých korun. Je téměř jisté, že se na černém trhu objevují i napodobeniny vaší oblíbené značky.



2. Nakupujte jen u oficiálních prodejců

Nejlepší je vydat se přímo do značkového obchodu nebo specializovaného salonu, případně do velkých parfumerií a drogerií. "Padělky obvykle najdete na různých tržnicích a stáncích, ať už ve městech nebo v pohraničí," varuje Barbora Marckx, "a velmi často na různých webových portálech." Nemusí jít jen o malé internetové obchody, ale i o zdánlivě prověřené weby, jako je Amazon nebo eBay.



Server Daily Mail před dvěma lety poslal do vědecké laboratoře ve Staffordshire výběr produktů, které pořídil na Amazonu. V pěti z nich vědci našli toxické látky, které do legálně prodávané kosmetiky nepatří: arsen, měď, olovo i rtuť. Nemluvě o rozdílech v textuře a barvě výrobků. Poučení? Nakupujte jedině na prověřených značkových e-shopech.



3. Porovnejte ceny daného výrobku

Příliš nízká cena nevěstí nic dobrého. Je sice lákavé zaplatit pouhé tři stovky za krém nebo make-up, který běžně stojí tisíc korun, jenže pravděpodobně není pravý. "Kvalitní zboží renomovaných značek obvykle není možné pořídit za 50 % z obvyklé hodnoty, nebo dokonce méně," podotýká Marckx. Výjimkou jsou jen sezonní výprodeje přímo v prodejně nebo na oficiálním e-shopu firmy.



4. Srovnejte produkt s tím, co už máte doma

Pokud jste si výrobek jednou koupila v originálním obchodě, máte výhodu. Nově koupený s tím původním porovnejte co do barvy, vůně, ale i textury – například pudr a oční stíny by se neměly rozpadat nebo drolit, řasenka nesmí být vyschlá.



V případě pěstících přípravků je to horší. "Rozdíl často nepoznáme do chvíle, kdy máme alergickou reakci," říká Barbora Marckx. "Ta nemusí být vždy znamením, že nám kosmetika nevyhovuje – možná jde jen o padělek." Určitým vodítkem může být zažloutlá barva, vysrážená voda nebo netypický zápach: takový výrobek je nejspíš nekvalitní nebo prošlý.



5. Dobře si prohlédněte obal

I detaily rozhodují. Všímejte si fontu, velikosti i šířky písma. Padělky mívají na krabičce nebo etiketě překlepy, pravopisné chyby, vynechaná písmena. Kosmetická redaktorka Annie Tomlinová ze serveru Popsugar dokonce našla na obalu padělaného výrobku chyby faktické: název nočního krému byl špatně přeložený do francouzštiny a 1.7 unce padělatel chybně převedl na 50 gramů.