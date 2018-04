Jak se vyhnout chybám při formování postavy, radí osobní trenérka

Vzorový plán na formování postavy podle Zuzany Bičíkové • Začněte zahřátím, asi tak 10-ti minutovou chůzí, rotopedem, crosstrainerem či veslováním, protože potřebujete svaly zahřát a dosáhnout optimálního prokrvení. • Lehce protáhněte svaly, ohněte klouby, pomůže to předejít zranění. Statický strečink si šetřete až na závěrečnou část. • Teď následuje hlavní část tréninku, osobně dávám na začátek této části 5 - 6 cviků na zpevnění "CORE"( středu těla), které se skládají z různých koordinačních, balančních a stabilizačních technik, podporující správné držení těla, které potom vydrží po celou dobu tréninku. Vystačíte si pouze s vlastním tělem a žíněnkou, cvičení zabere přibližně 10 minut. Pokud chcete redukovat a zároveň tvarovat svou postavu, ideální pro vás může být zrovna kombinace posilování a kardio zátěže. Platí několik pravidel:



- Při výběru cviků zvolte komplexní cviky, při kterých zapojíte co nejvíc svalových partií najednou. Takovým cvikem jsou třeba podřepy spojené s doprovodnými pohyby paží.

- Během tréninku se snažte o procvičení celého těla. Cviky by na sebe měly plynule navazovat, ať neztrácíte čas přebíháním ze stanoviště na stanoviště.

- Počet opakování je od 15 a výše, záleží na velikosti zátěže a na obtížnosti zvoleného cviku. Určitě doporučuji cviky s vlastní vahou těla a přidanou externí zátěží v podobě fit balů, over balů, BOSU, jednoručních činek, medicinbalů, expanderů a dalších.

- V redukčním tréninku neodpočíváme, protože intenzita je mírná, ale stálá. Buď plynule přejdu na další cvik nebo je pauza aktivní, což znamená, že se místo odpočinku věnuji nějaké kardio činnosti, abychom udrželi hodnotu tepové frekvence na optimální úrovni (zde je prostor si při tréninku popovídat)

- Počet sérií je závislý na vaší trénovanosti a časových možnostech, z počátku cvičíme jednu či dvě série, postupně na objemu přidáváme.

- Pamatujte, že i zde platí pravidlo, že někdy méně znamená víc. Takže nepřeceňuji síly a zvolím takovou zátěž, kterou jsme schopní opakovat třeba dvacetkrát, přičemž mi síly docházejí až ke konci série a ne u desátého opakování.

- Velice důležité, snad skoro nejdůležitější je soustředit se na své tělo a na pohyb, který právě provádím. Cvičím pomalu, hlídám si správnou techniku provedení, pravidelně dýchám a hlavně si snažím uvědomit svalovou partii, kterou procvičuji. Pokud si s vámi chce kamarádka při cvičení povídat, věřte tomu, že trénink ztrácí efekt. To se potom raději přesuňte do kardio zóny, kde to tolik nevadí.