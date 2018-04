Jak se vám líbí reklama s pindulínou? Zeptaly jsme se čtenářek

Firma Wilkinson poprvé uvedla reklamní videoklip minulý rok ve Velké Británii a poté i v jiných zemích. Letos má svou premiéru v České republice a internetovou sítí se šíří jako kulový blesk. Názory čtenářek jsme zjišťovaly na našem Facebooku a v diskusní Kavárničce. Alice Barešová a Soňa Brunnerová, naše blogerky se tématu věnují ve svém blogu zde a zde.

V písni, která klip doprovází, se například zpívá:

To roští musí pryč.

Svůj nástroj mám, prales ten tam.

Upravený terén přijde vhod.

Pravá pindulína, není líná.

Pojďte si povídat do Kavárničky Co si o této reklamě na holící strojky myslíte vy? Napište zde.

Bára Veselá: Má vzbudit zájem a diskusi a tenhle cíl to nepochybně plní, takže za mě OK. "Pindulína" je teda trošku hard core, ale i proto se o reklamě evidentně mluví.

Věra Fišerová: Zase se snaží v lidech vytvořit pocit, že chlupy jsou špatný, aby vydělali. Dřív si holka pohodlně nemusela holit nohy a nikomu to nepřišlo divný. Prostě je to přirozený...

Eliška Depp Musilová: Čím trapnější reklama, tím víc zaujme ...

LW: Kdybych byla intelektuálkou, napíšu o tom do Respektu sloupek, kdybych byla feministkou, rozhodně to odvrhnu, kdybych byla herečkou, natočím o tom parodii, kdybych byla osmnáctka, tak to rozešlu všem po mailu. Jenže já už jsem tak zblblá, že to vlastně jenom chápu a potutelně se usmívám.

Iva Anastazie Belovská: Musím se přiznat, že mi to přijde celkem vtipné. Ale asi záleží na výchově a generaci a dalších okolnostech. Nicméně u reklamy je nejdůležitější, že si ji lidé zapamatují, mluví o ní, ne zda je trapná či nikoliv.

Kamča Velenská-Malíková: To by mě zajímalo, kdo tuhle reklamu vymyslel, asi nějakej chlap, co se strašně nudí.

Fionka Radová: No co dodat, reklama je sice vtipná, ale já bych si radši koupila jinou značku, páč bych se styděla si ji koupit právě kvůli téhle reklamě, aby se na mě nedívali někteří divně.

Nikola Mikésková: Nejhustší je konec, jak ta blondka kecá nesmysly a drží v ruce oholenou kočičku!

Kdo je pindulína Pindulínu popsala v televizním seriálu Dokonalý svět postava herečky Ivy Pazderkové jako ženu, která muže zdobí a on jí za to platí. Je to žena, která na sobě tvrdě maká, musí chodit do fitka minimálně třikrát týdně, musí na solárko, ke kadeřníkovi a nehty musí mít vždycky čerstvě nalakované - červeně. Nenosí nikdy tenisky a taky se musí depilovat, úplně všude.

Hanička Alexandrovna Denerová: Je to suprová reklamka. Je skvělé, že používají takových výrazů jako Pindulína atp. A mají dobrá přirovnání. Skvělej nápad.

Veronika Ficnerová: Je to odporný. Má to v lidech vzbudit pocit, že je to něco nepřípustnýho, a proto se toho musíme zbavit, využívají podvědomí k růstu svých zisků, něco jako když vytváří pocit, že jedině hubený holky jsou in!!! I když je pravda, že většina nafintěných fiflen kouká divně a z patra na minimální strniště... Prostě debilita.

Ivuš Kolevová: Říkám tomu nejhorší marketingový počin 21.století, které sotva začalo.

Monika Nešporová: Tak to je mazec. Neskutečně šílené!

Eva Pospíšilová: No myslím, že všichni zákazníci utečou. Hrůza.

Pihatka: Líbí se mi, pindulína mi nevadí. A mají pravdu: roští musí vážně pryč. Za chvíli budou všichni v plavkách, a když z nich leze prales, je to děs, takže pindulína nepindulína, hlavně ať je to oholené.

Dandyline: Mně se to líbí, je to vtipné. Navíc o Pindulíně jsem slyšela prvně v televizním seriálu Dokonalý svět.

Zuzikku: Reklama se mi líbí a pobavila mě představa, jak takhle poletuju po zahradě před naší sousedkou a babkou!

Připadá vám reklama na holení roští vtipná?