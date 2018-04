Jak se v zimě vyhnout nachlazení a viróze

Nemoc v zimě - mýty a otázky • Onemocním jen proto, že je mráz?

Nikoli, samo o sobě chladné počasí nestačí. Za vznik infekčního onemocnění může více faktorů zároveň. Během experimentu, kdy byly pokusné osoby vystaveny chladu, se neprokázalo, že by pouhé snížení teploty vedlo k nachlazení. Na druhou stranu chladem oslabená sliznice nosu může být vnímavější vůči mikrobům. • Platí, že čím více pilulek budu jíst, tím lépe?

Nikoli. Není například vhodné užívat imunomodulační léčbu a nechat se zároveň očkovat proti chřipce. "V tomto případě bychom se mohli dočkat neadekvátní reakce imunitního systému, který by mohl být přehlcen nežádoucí mírou informací," říká imunolog Josef Krupička. Není dobré ani spoléhat na pilulky posilující imunitu a nesnažit se přitom tělu pomoci sám třeba dostatkem odpočinku. • Když dám dítě do školky, bude častěji nemocné?

Bohužel ano. Záleží na době, kdy dítě do školky nastupuje, nejrizikovější je v tomto ohledu právě podzim a zima. Dítě má ještě nezralý imunitní systém a mezi jinými dětmi s podobně nedokonalou imunitou se virům a bakteriím dobře daří. Na druhou stranu po počátečním promoření viry bývá dítě většinou odolnější. • Je pravda, že mrzouti jsou nemocnější než optimisté?

Něco na tom je. Výzkum z roku 2003 ukázal souvislost mezi dobrou náladou a nižší nemocností, což potvrzuje domněnku, že imunitní systém je ve spojení se systémem nervovým a s psychikou. Podobně také lidé, kteří jsou pod tlakem, bývají často oběťmi rýmy a chřipky. Například výzkum z roku 1994 prokázal, že studenti během zkouškového období onemocněli zánětem dýchacích cest ve větším počtu než během školního roku. - více zde • Jak to, že někdo onemocní chřipkou, i když se nechal očkovat?

Teoreticky to možné je. Žádné očkování nechrání stoprocentně. Avšak častější je, že lidé po očkování neonemocní chřipkou, ale některou jinou a většinou méně závažnou virózou, proti níž vakcína nezabírá. Lidé však i o těchto chorobách často hovoří jako o chřipce.