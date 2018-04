Jak reaguje tělo, když přestanete kouřit. Tlak se zlepší už první den

Věděli jste, že každou hodinu zemře na světě v důsledku kouření 560 lidí? Nebo, že si svým kouřením zkrátíte život v průměru o patnáct až osmnáct let? Případně, že cigarety pětadvacetkrát zvýší riziko, že onemocníte rakovinou?



V České republice kouří přibližně dva miliony tři sta tisíc lidí a za rok vykouří víc než dvacet miliard cigaret. Ve světle těchto čísel není nijak udivující, že zhruba sedmdesát procent kuřáků by chtělo přestat kouřit. Nicméně úspěšný je jen přibližně každý pátý pokus o skoncování s cigaretami.

Dali jste si letos předsevzetí, že s kouřením už konečně skončíte a pořád vám chybí ta správná motivace? Možná vás povzbudí přehled toho, co se s vaším tělem bude dít, když se rozhodnete vzdát cigaret jednou provždy.

Už první den se tlak vrátí k normálním hodnotám

1. den - většina kuřáků, kteří chtějí se svým zlozvykem skoncovat, se domnívá, že se budou muset několik měsíců trápit s abstinenčními příznaky, aniž by viděli nějaký výsledek. Tak tomu ale není. Už dvacet minut poté, co zamáčknete poslední cigaretu, se váš krevní tlak a srdeční tep vrátí k normálním hodnotám. Okamžitě tak klesne riziko, že dostanete infarkt. Tím, jak se zlepší váš krevní oběh, zlepší se i krevní zásobení konečků vašich prstů na rukou i nohou. Jejich teplota se zvýší a průvodním znakem toho může být i drobné brnění.

Stačí osm hodin bez cigaret a hladina oxidu uhelnatého a nikotinu ve vaší krvi klesne o polovinu. Oproti tomu stoupne zásobení organismu kyslíkem, což pomůže vaší kuřácky vysušené pokožce a poškozeným vlasům. Po čtyřiadvaceti hodinách už je oxid uhelnatý z vašeho těla kompletně vyloučen a zanesené plíce se začínají čistit. Produkují hlen, v důsledku čehož se může objevit kašel nebo bolení v krku. To vše je ale příznakem toho, že se vaše dýchací cesty čistí od zplodin, kterými jste je prostřednictvím cigaret zanesli.

Stačí pár dní a zlepší se vám chuť a čich

1. týden - už po osmačtyřiceti hodinách nezůstává ve vašem organismu žádný nikotin a vaše chuť i čich se výrazně zlepšily. Můžete také pociťovat lehkou bolest hlavy, která souvisí s tím, jak oxid uhelnatý opouští vaše tělo. Během tří dnů se vám začne lépe dýchat v důsledku pokračující regenerace dýchacích cest. Buďte ale připraveni na abstinenční příznaky.

Je pravděpodobné, že vaše pozornost a schopnost koncentrace bude silně kolísat. Mohou se objevit i záchvaty úzkosti. To všechno jsou však jen dočasné nepříjemnosti, které za pár dnů zmizí. A i když se vám mohou jevit jako nekonečné, epizody, kdy toužíte po cigaretě, netrvají podle odborníků déle než pět minut.

Po dvou týdnech se vám vrátí koncentrace

2. - 12. týden - nejspíš zjistíte, že jste velmi podráždění, neklidní a depresivně naladění. To vše patří k odvykacímu procesu. Nicméně u šedesáti procent bývalých kuřáků odezní tyto nepříjemné symptomy za méně než čtyři týdny. Schopnost koncentrace se vám vrátí už po dvou týdnech. Počítejte také s tím, že právě v tomto období budete bojovat s největší chutí na cigaretu. Nevzdávejte to - právě v tomto stadiu se už váš krevní oběh výrazně zlepšil a začínají se vám vyhlazovat vrásky, protože pleť je lépe vyživovaná.

Frekvence abstinenčních záchvatů klesne v průměru na dva tříminutové denně. Vaše krevní zásobení dásní a zubů je teď stejné jako u nekuřáků. Řasinky v plicích začínají zase fungovat normálně.

Za čtvrt roku se ustálí chuť k jídlu

3. - 9. měsíc - ve vašich plicích dorůstají nové buňky a dýchá se vám stále lépe. Pokud jste ve svém kuřáckém období bojovali s častým kašlem, sípáním a bolestí krku, teď už jsou nejspíš pryč. Na konci tohoto období se vám také konečně ustálí chuť k jídlu a už nebudete muset bojovat s nutkáním sníst všechno, na co dosáhnete.

Právě strach z váhového přírůstku je častým důvodem, proč kuřáci odvykání vzdají. Vsaďte proto na prevenci, a když vysadíte cigarety, začněte se víc hýbat, aby vás přibývající kilogramy nedemotivovaly (více o hubnutí bez cigaret jsme psali zde). Inzulínová rezistence typická pro kuřáky mizí.

Za rok od abstinence klesá riziko infarktu až na polovinu

1 rok - riziko, že vás skolí infarkt, klesá na polovinu oproti době, kdy jste aktivně kouřili. Bude také klesat pravděpodobnost, že vás postihne mozková mrtvice.

Výrazně se sníží počet respiračních onemocnění, které vás v průběhu roku postihnou. Oproti tomu budete mít mnohem více energie.

Po několika letech na to bude se zdravím podobně jako nekuřáci

5 let a více - vytrvali jste bez cigaret několik let? Gratulujeme! Protože v mnoha ohledech na tom budete se zdravím podobně jako nekuřáci. V průměru za osm let poté, co jste zamáčkli poslední cigaretu, klesne riziko infarktu na stejnou úroveň jako u nekuřáků.

Za pět let nekouření nebudete mít o nic větší pravděpodobnost, že onemocníte cukrovkou, než nekuřáci. Nicméně dalších deset let je potřeba k tomu, aby se riziko rakoviny plic snížilo o polovinu. K tomu, aby riziko rakoviny plic kleslo na úroveň nekuřáků, budete potřebovat dvacet let.