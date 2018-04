Jak se ubránit rýmě a kašli

Jak donutit rýmu a kašel na ústup Víte si rady v případě, že vás začne trápit podzimní nachlazení? Bolest v krku

• je důležité posoudit, o jakou bolest jde

• pokud je bolest úporná a jsou při ní zvětšené mandle a uzliny plus horečka, může jít o angínu a je třeba jít k lékaři; pokud se potíže objeví večer, stačí počkat do rána.

• při škrábání v krku můžete použít pastilky nebo sprej z lékárny, s výběrem by vám tam měli poradit

• ale stejnou službu může prokázat klid na lůžku a Priessnitzův obklad (na krk patří mokrá látka, kterou je třeba zvnějšku ještě převázat suchou, igelit se nepoužívá) Rýma

• provází-li rýmu teplota, je na místě klid na lůžku, lepší je chladné prostředí, ovšem žádný průvan

• můžete používat kapky tlumící příznaky, o jejich výběru se poraďte s lékárníkem, na rýmu zabírají i některá homeopatika. Pozor, kapky používejte podle návodu a ne déle než několik dní

• pokud se barva sekretu změnila z čirého či bílého na žlutozelený, pravděpodobně vás trápí nikoli virová, ale bakteriální infekce. Zvláště u dětí je dobré v tom případě zvážit návštěvu lékaře, aby infekce nepřeskočila na průdušky, plíce nebo do uší

• trvá-li rýma déle než čtrnáct dní, navštivte lékaře Suchý dráždivý kašel

• potlačujte příznaky přípravky z lékárny

• zvlhčujte prostředí, v němž se pohybujete, alespoň mokrým ručníkem Vlhký kašel

• je dobré rozlišit, zda je způsoben bakteriemi, či nikoliv, pro výskyt bakterií svědčí žlutozelený až zelený hlen a horečka, pak by mohlo jít o zánět průdušek a hrozí i zánět plic

• kašel, při kterém se vám odkašlává snadno a hlen je spíše bělavý, pravděpodobně ustoupí sám, můžete též podávat sirupy usnadňující odkašlávání, často jsou to přípravky vyrobené z léčivých bylin, jako je jitrocelový sirup, sirup s medem a podobně Bolest v uchu

• může svědčit o rozvíjejícím se zánětu středního ucha, zvláště u dětí by proto měl stav posoudit lékař

• můžete zkusit tlumit bolest chladnými obklady Horečka

• teplotu pod 38 °C není třeba srážet, naopak pomáhá tělu vyrovnat se s infekcí

• teploty můžete srážet pomocí léků nebo zábalů, například jen končetin, vhodné je také potírat vlhkou žínkou místa, kde proudí krev (spánky, zápěstí, třísla)

• u dětí nepoužívejte aspirin, ale raději čípky nebo sirupy určené přímo pro ně