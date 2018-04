Jak se ubránit násilníkovi? Dobře mířenou ranou či útěkem

Pokud se přihlásíte do kurzu sebeobrany s přesvědčením, že po dvou měsících jakožto křehká žena skolíte metrákového muže, jste na omylu.

Jorge Spisiak, prezident Slovenské asociace Tai Chi Chuan a hlavní instruktor Asia Budo Centra na Mallorce tvrdí, že aby se člověk napadení ubránil, je potřeba mnoho let tvrdé dřiny a tréninku. A i přesto není zaručeno, že pákovou technikou povalíme útočníka na zem.

Útok na genitálie je účinný, vyžaduje však dobře mířený kop.

Bohužel se často stává, že absolventi kurzů sebeobrany mají přehnaně vysoké sebevědomí, namísto přirozené reakce a pudu sebezáchovy pak chtějí získané vědomosti aplikovat na protivníka. Složitě si vybavují teorii uplatnění pákových technik či přehozů. Spisiak proto opakovaně zdůrazňuje: Zapomeňte na hrdinství a raději zvolte útěk.

"Kurz sebeobrany je v podstatě jen jako start. Naučené techniky je zapotřebí dalších pár let pilovat doma. Anebo začněte dvakrát týdně navštěvovat oddíl, kde se kurz vede, a tam pravidelně trénovat. Chce to trénink, trénink, trénink. Jen tak se vám dostanou jednotlivé techniky do podvědomí," říká Mirek Řehák, bývalý zápasník juda, který dále přirovnává pravidelnost k hodinám aerobiku, na který jsou ženy zvyklé léta chodit.

Obrana bez kurzů a drilu

Existují základní techniky sebeobrany, které lze zvládnout i bez kurzů. Například:

úder otevřenými dlaněmi na uši

Při této technice se poškodí funkce malého mozečku, člověk ztrácí rovnováhu, což může připomínat stav opilosti. "Platí na každého, i v případě 150kilového chlapa. Aby však byl opravdu účinný, musí se provést současně na obě uši. V lepším případě zůstane protivník pár minut omráčený, v horším mu dokonce mohou prasknout bubínky," říká Jorge Spisiak.

píchnout prsty do očí, anebo bouchnout pěstí do hrtanu

"Je to místo, kde to nikdo nečeká," říká Jorge Spisiak.

kopnutí do genitálií

Také velmi účinné, vyžaduje však dobře mířený kop, což se nemusí vždy podařit. V opačném případě protivníka rozčílíte a vyburcujete k větší agresi.

"I když bude protivník 150kilový chlap, oči, uši a krk vždy zaberou. Útok na tato místa patří k základním technikám sebeobrany ženy," dodává Spisiak.

Utéct není ostuda

Nejlepší ze všech způsobů obrany je útěk. Při napadení se může stát, že adrenalin, který se během stresu vyplaví, napadenou osobu paralyzuje. Někdy nás sice nastartuje k tomu, že v pudu sebezáchovy uděláme věci, které bychom jinak neudělali. Ale zároveň se může stát to, že znehybníme a neuděláme vůbec nic.

Útěk je také dobrou variantou, ale někdy nás útok doslova paralyzuje.

"Toto se netýká jen žen. Viděl jsem i světové mistry, kteří v ohrožení nedokázali zvednout ani ruku. Dá se to přirovnat k zásahu elektrickým proudem. Víte, co máte udělat, ale tu ruku nezvednete. To vše může s vámi udělat vaše tělo. Proto tvrdím, že pro sebeobranu je psychika minimálně z 50 % důležitá a je nezbytné ji trénovat," upozorňuje Spisiak.

Zbraň ano nebo ne?

Pepřák nebo plynová pistole v kabelce neznamená zaručené bezpečí. Prostředky určené k sebeobraně se mohou ve skutečnosti obrátit proti nám.

Při přepadení jsou ve hře zlomky vteřin a najít zbraň v kabelce mezi dalšími předměty se nám nemusí vždy úspěšně podařit. A i v případě jejího použití je nutné umět ji používat.

Obezřetnost po setmění Asi k polovině případů násilí dochází v temných zákoutích parků a stavenišť, v neosvětlených uličkách a mezi 22. a 4. hodinou noční. K dalším asi 40 % však dochází na místech, kde to žena nečeká. Přejde sama přes park a s pocitem bezpečí otvírá dveře od výtahu. A tam může čekat útočník. Co se týče doby útoků na ženy, závisí to na setmění. Například v zimě se může stát žena obětí sexuálního útoku i v 17 hodin odpoledne, když se vrací z aerobiku domů, nebo ráno v půl sedmé při cestě do práce. Tuto dobu, stejně jako místo svého bydliště, nepovažují ženy za nebezpečnou a nebývají na napadení nijak připravené.

"I zdánlivě jednoduchá manipulace s pepřákem se pro vypjaté situace musí dlouho trénovat. Musíte se trefit do obličeje a zároveň udržet dostatečnou vzdálenost, aby se k vám dráždivá látka nedostala. Totéž platí o plynové pistoli," varuje Spisiak.

Další kapitolou jsou nože. Ať už je to multifunkční švýcarský nožík nebo bojový pevný nůž, vždy musíme vědět, jak jej použít. U sebeobrany nožem se už mnohokrát stalo, že útočník napadenému předmět z ruky vzal a pobodal ho.

"Stačí, aby vás útočník chytil za zápěstí a nůž je jeho. Je to velmi nebezpečné. I zde platí pravidlo tréninku a drilu technik, jak nůž používat," popisuje Mirek Řehák. Také je důležité počítat se zákony o nepřiměřené obraně.

Roman Zatloukal z Academy of Real Selfdefense na základě svých zkušeností z reálných případů konstatuje, že pokud žena použije v sebeobraně jakoukoli zbraň, je vždy je nutné počítat s tím, že se jí útočník může zmocnit.

A nejen to. "Útočník se bude vždy snažit být v převaze. Pokud například útočník nechce, aby žena křičela, zacpe jí pusu. Žena se snaží křičet, útočník ji začne škrtit, žena vytáhne a zajiskří elektrickým paralyzérem a útočník jí rozbije hlavu o obrubník, ač to původně neměl vůbec v úmyslu. Může se stát, že se útočník zalekne a uteče, ale stejně pravděpodobné je i to, že agresor zaútočí razantněji, než chtěl. Použije sám nějaký předmět, případně i vlastní zbraň," varuje Zatloukal.