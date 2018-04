VIDEO: Silikonová prsa musí vydržet autonehodu i odolat nůžkám

Co se sleduje při testech - biokompatibilita (zda tělo dobře přijímá implantát) - toxicita (pomocí testu je vyloučena možnost, že by implantát mohl být pro tělo toxický) - citlivost (zkoušky vyloučí možnost nepřiměřené reakce těla na implantát) - implantace (nakolik implantát pasuje v prsu) - karcinogenní riziko (zkoušky vyloučí možnost, že by implantát mohl být pro tělo karcinogenní)