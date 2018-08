Co se děje s tělem po třicítce: mění se perioda, pleť i metabolismus

1. Snižuje se šance, že otěhotníme

Sice se nedá generalizovat a už vůbec není nutné se tímto údajem stresovat, ale je pravda, že u žen začíná plodnost klesat průměrně kolem dvaatřicátého roku věku. Magazínu YourTango to potvrdil specialista Brian A. Levine.



„To, že máte hodně vajíček, automaticky nezajišťuje perfektní šanci na otěhotnění. Jejich kvalitu určují různé faktory. Nicméně jak ženy stárnou, zvyšuje se u vajíček riziko vzniku abnormálních chromozomů, které kvalitu snižují. To pak může ovlivnit, zda vůbec dojde k oplodnění, a bývá to také hlavní příčina potratů,“ vysvětlil.



Samozřejmě to neznamená, že to ve dvaatřiceti máme rovnou vzdát. Podle lékaře je hlavní dodržovat zdravý životní styl, a to už po dvacítce. „Vyhýbat se jídlům, jako je bílá rýže a bílý cukr, omezit zlozvyky, jako je přemíra alkoholu, to všechno má na ženskou plodnost dlouhodobě pozitivní vliv.“