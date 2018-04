Jak se starat o šperky? Na stříbro platí zubní pasta, na bižuterii tma

"Péči vyžaduje každý šperk, nejen ty dražší," vysvětluje klenotník Aleš Bergl ze společnosti D.I.C. "Jedině tak mu zajistíte dlouhou životnost." A o to jde. Kdo by chtěl, aby jeho zásnubní prsten nebo třeba oblíbené náušnice ztratily lesk, zkorodovaly nebo zčernaly?

(Nejen) rodinné stříbro

Domácí čištění stříbra 1. Šperky zabalte do alobalu a vsypte do něj jeden sáček kypřícího prášku. 2. Vložte do porcelánové misky nebo hrnečku, zalijte horkou vodou. 3. Do alobalu propíchejte jehlou malé dírky. Tím spustíte chemickou reakci. 4. Šperky v nálevu nechte zhruba deset hodin, pak propláchněte studenou vodou a nechte usušit. Pozor: Tato metoda se hodí jen pro čisté stříbro.

Právě zčernání nejčastěji hrozí šperkům ze stříbra. Může za něj chemická reakce, ke které dochází při kontaktu se vzduchem. Jak jí předejít? "Pokud šperk nenosíte každý den, je dobré ho uchovat ve tmě a v suchu," radí Aleš Bergl. Totéž podle něj platí i pro stříbrné dekorace nebo rodinný servis.



"Každý kousek zvlášť zabalte do hedvábného papíru a uzavřete do pevné krabičky. V dnešní době jsou k dostání také sáčky a utěrky napuštěné tzv. antitarnish roztokem – ten výrazně zpomaluje černání stříbra," dodává klenotník. I při nejlepším možném skladování však podle něj stříbro černar bude.

Na řadu pak přichází čištění. Raději než agresivní čisticí prostředky vyzkoušejte to, co už máte doma: kypřící prášek (více v boxu vpravo) nebo zubní pastu s fluorem. "Tu na šperk naneste, nechte zaschnout a pak vyčistěte kartáčkem na zuby. Trvalejší efekt ovšem zaručí profesionální čištění laserem nebo ultrazvukem."

Zlatá horečka

Královský kov je proti vnějším vlivům odolnější a oxidace mu nehrozí. "Chraňte ho ale před vlivy chemickými," upozorňuje Aleš Bergl. "Zlaté šperky odložte v laboratoři, ale i u kadeřníka nebo při lázeňských procedurách. Neměly by se dostat do styku ani s parfémem nebo lakem na vlasy."

I zlaté klenoty skladujte v suchu. Patří do krabičky nebo do šperkovnice a měly by mít dostatek prostoru, aby se nemačkaly, neohýbaly a samozřejmě nezaplétaly. A jak je to s čištěním? "Záleží na druhu zlata, ze kterého jsou vyrobeny," podotýká klenotník.

"V poslední době je populární zlato bílé. Jde vlastně o slitinu s dalšími kovy, jako je nikl, palladium nebo stříbro. U šperků z bílého zlata se navíc vždy provádí povrchová úprava rhodiem, která jim zajistí lesk a ochrání je před mechanickým poškozením," říká Aleš Bergl. "Přibližně po roce bude vrstva rhodia nejspíš poničená; šperk pak nechte vyčistit a znova potáhnout rhodiem."

Také žluté a růžové zlato se časem opotřebí. "Nechte ho vyčistit u profesionálů," radí klenotník, "nebo to zkuste doma s pomocí speciálního roztoku, do kterého se šperk ponoří. Rozhodně ale nedoporučuji vkládat do něj kousky zdobené kameny, mohly by se poškodit. Existují také hadříky na čištění, s nimi ale opatrně. Klenoty se při čištění snadno poškrábou," varuje.

Bezcenné? Rozhodně ne

V případě bižuterie se často stává, že, jak se říká, zajde. Nemusíte ji ale hned vyhazovat. "U většiny materiálů pomůže roztok mycího prostředku na nádobí a horké vody. Smíchejte je půl na půl a bižuterii nechte namočenou asi hodinku," radí Aleš Bergl. "Šperk se pak bude krásně lesknout. Můžete použít i prostředky na čištění stříbra, ale pozor na kameny, ty mohou snadno změnit svůj povrch. Vždy používejte hadříky ze stoprocentní bavlny."



Bižuterie vám vydrží celé roky, když ji budete skladovat v oddělených krabičkách nebo sáčcích. Důležitá je i prevence. "Vyhýbejte se situacím, kdy se může mechanicky poškodit. Nespěte s ní, nesportujte, opatrná buďte i při práci na počítači. Náramek nebo hodinky se mohou odřít o stůl," upozorňuje klenotník.

Jednoduše řečeno – chovejte se ke svým šperkům ohleduplně. Neberte si je ke kadeřníkovi, do bazénu ani do sauny, vadí jim i pleťové masky, krémy a další kosmetické produkty. A taky světlo. "Většina kovových částí bižuterie se galvanuje, tedy pozlacuje či postříbřuje, světlem se však galvanika ničí," uzavírá Aleš Bergl. Pozor i na lakované komponenty. Ty by se neměly zaprášit, aby nekorodovaly a neztrácely lesk.