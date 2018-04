Pletené kousky vám vydrží roky. Radíme, jak se starat o kašmír i akryl

Přírodní vlna

Nejčastěji se určitě setkáme s vlnou ovčí. „Často se používá ve směsi s nejrůznějšími syntetickými materiály,“ podotýká Eliška Kadlecová, textilní konzultantka Fashion Days. Dodává, že umělá vlákna jí někdy dodávají lepší vlastnosti (třeba elastan přidá na pružnosti), jindy se jedná prostě o levnější náhražku. To platí třeba u polyamidu nebo akrylu.



Na trhu jsou i další druhy kvalitní přírodní vlny – třeba angorská, alpaková, mohérová, vikuní – a taky jejich nejrůznější směsi. U všech platí, že si žádají jemné zacházení. Začíná to pozorným čtením cedulky. „Symboly na štítku nás informují o kvalitě, které se pak přizpůsobuje následná péče,“ vysvětluje odbornice. „Čím jsou totiž vlákna vlněné příze delší, tím je kvalitnější a bude se méně žmolkovat.“

Obecně pro všechny vlněné kousky platí, že je můžeme prát jedině v pračce naprogramované na šetrné či ruční praní. Aby se nesrážely, neměla by teplota praní překročit 40 °C (u ovčí vlny raději volte 30 °C). Použijte taky raději speciální prostředek určený speciálně na praní vlny. Zcela ideální je pak ruční praní ve studené vodě – ale pozor, vlněné svetry, šály ani čepice neždímejte, aby neztratily tvar. Zbylou vodu z nich opatrně vymačkejte froté ručníkem.

Oblečení z pravé vlny se v žádném případě nesuší v sušičce, ale ani pověšené na sušáku či na ramínku. Mohlo by se tak snadno vytahat a ztratit tvar. Rozložte ho na vodorovné ploše, vyrovnejte do požadovaného tvaru a nechte uschnout někde, kam nesvítí slunce.

Vlněné kabáty nebo saka doma raději vůbec neperte; můžete je nechat vyvětrat (vždy na širokém dřevěném ramínku) a čistit šatovým kartáčem. Před začátkem a po konci sezony je pak nechte chemicky vyčistit.

Kašmír

Luxusní vlna, která se získává z himalájských kašmírských koz, je velmi specifická. Je pružná a hedvábně vlhká, dobře saje vlhkost a skvěle se vám přizpůsobí: umí hřát i příjemně chladit. Kvalitní kousek z kašmíru něco vydrží, můžete ho mít v šatníku roky. Jen je potřeba se o něj správně starat.

Do pračky ho raději vůbec nedávejte. Kašmír perte ručně ve studené vodě a použijte speciální jemný prací prostředek. Dobře poslouží taky dětský šampon. Zároveň byste svou oblíbenou kašmírovou šálu či svetřík neměla prát častěji než jednou za měsíc; dvakrát do roka ho pak můžete vzít do osvědčené čistírny.

Klasická sušička je zapovězená stejně přísně jako pračka, někteří milovníci kašmíru ale používají sušičku na salát. Ideální variantou je sušit kašmír stejně jako každý jiný druh vlny. To znamená: vysušit froté ručníkem, vytvarovat, nechat doschnout. Kašmírové kousky raději nežehlete a nevěšte na věšák ani na ramínko. Nejlepší je každý kus úhledně složit a dopřát mu vlastní místo v šatně.

Akryl

Syntetická alternativa vlny je levnější, zato méně náchylná ke zničení. I tak platí, že bychom ji měli prát s citem a řídit se údaji na cedulce. Pro oblečení z akrylu (nebo jeho směsi s jinými umělými vlákny) obecně platí podobná pravidla jako pro přírodní vlnu. Perte je v ruce nebo v pračce na šetrný program, teplota vody by neměla překročit 40 °C, a sušte ve vodorovné poloze.

