Pleť nemá zimní dovolenou. Na horách jí věnujte maximální péči

Nevynechejte rutinní péči

Prázdniny a dovolená svádějí k nezdravým návykům. Co se stane na horách, to na nich i zůstane, říkáme si – a tak se po lyžování pořádně zaplácneme smaženým sýrem, zapijeme ho bombardinem nebo několika panáčky Krakonošových kapek a na konci dne padneme únavou. Kdo by se obtěžoval s hydratačním krémem?



Pravda je ale trochu jinde: naše pleť nemá dovolenou nikdy. A zimní období je pro ni zvlášť vyčerpávající. "Nízké teploty zpomalují krevní oběh, takže se do horních vrstev pokožky hůř dostává kyslík i potřebné živiny," popisuje estetická dermatoložka Yvonne Bergerová z pražské BcD Clinic. "Regenerační procesy se zpomalí, pleť začne být přesušená a drsná na omak."

Zanedbávat ji proto není radno. Právě teď si zaslouží kvalitní výživu zevnitř i zvenčí víc než kdy jindy. Smažená jídla a těžké omáčky zkuste občas vyměnit za salát, místo žaludečního likéru si dejte malé pivo. Pijte hodně vody, zvlášť při sportu, a pravidelně pleť čistěte, i když se na svah nelíčíte.

Obrňte se ochranným faktorem

Jistě, není to nic nového. Krém s SPF je základ, ať už vyrážíte na Benecko nebo do Chamonix. Věděla jste ale, že sníh odráží až 80 % UV záření? "Právě proto je jeho intenzita na horách o tolik silnější," vysvětluje Yvonne Bergerová. A právě proto je nutné zvolit stejně silný ochranný faktor, jako když vyrážíte na dovolenou letní. "Dvacítka" je minimum.



"Nepodceňujte ani sluneční nebo lyžařské brýle," dodává Jitka Chaloupecká, korektivní dermatoložka z Laserového centra Anděl. "Oči jsou citlivé a potřebují ochranu, takže na hory nevyrážejte bez kvalitních brýlí s UV filtrem." Totéž platí pro balzám na rty; rozhodně si vyberte alternativu s SPF.

Chraňte pleť před vysušením

Aby toho rozmazlování nebylo málo, ve vaší kosmetické taštičce by neměl chybět ani silně hydratační, výživný krém, klidně i sérum. "Hlavní je chránit pleť před vysycháním," podotýká estetický chirurg Michael Entner. "K tomu se nejvíc hodí přípravky, které obsahují zvlhčovadla: kyselinu hyaluronovou nebo třeba výtažky z mořských řas," vypočítává.

Suché starší pokožce podle něj prospějí hlavně látky, které umí zvýšit produkci tuku, jako je koenzym Q10. "Vyzkoušet můžete také produkty s obsahem přírodního skvalenu," radí odborník. Organická sloučenina, která se dřív získávala jen ze žraločích jater, se dnes extrahuje i z olivového oleje, pšeničných klíčků nebo lněných semínek. Pro kvalitní výživu ideální.

