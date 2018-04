Zvládněte péči o krajku. Čtyři tipy, jak ji uchovat dlouho krásnou

Aspoň jeden krajkový kousek má doma většina žen: nejčastěji jsou to šaty a spodní prádlo, někdy jde o detaily na tričku, sukni, dokonce na doplňcích.

I techniky výroby jsou různé, od tradičního paličkování přes vyšívanou madeiru po dnes běžnější strojovou produkci. Kdo se ovšem chce o své oblečení či prádlo dobře postarat a prodloužit jeho trvanlivost, měl by začít důkladným prostudováním cedulky:

1. Zjistěte, z jakého materiálu je krajka utkaná

Nejlépe už při nákupu – víte tak, do čeho jdete, a získáte představu, jak dlouho bude krajka ve formě. "Nejkvalitnější je ta utkaná z čisté bavlny nebo lnu," vysvětluje Eliška Kadlecová, odbornice na textilie a konzultantka serveru Fashion Days.



"Méně kvalitní druhy pak obsahují různé příměsi nebo jsou celé ze syntetického materiálu," dodává. U nich musíme počítat s tím, že vydrží podstatně méně. Dokonce i když obsahuje elastan, který látce dodá pružnost, časem se ale naruší a jeho vlákna se začnou třepit.



2. Dbejte na velmi jemné praní

Nejlepší je prát krajku v ruce. Pokud jde o syntetickou nebo směsovou tkaninu, od věci není ani program na jemné prádlo – ideálně ještě vše uložte do ochranné síťky, radí Kadlecová. V pračce by krajka neměla být víc než tři minuty. Za všech okolností používejte jemný prací prostředek, pokud možno takový, který pomáhá udržet tvar prádla.



3. Sušte vždy na vzduchu

Do sušičky rozhodně nepatří, měla by schnout pověšená nebo ještě lépe ve vodorovné poloze. Prádlo tak můžete i lehce "tvarovat": vyrovnejte ho do požadovaného tvaru na rozložené osušce a opatrně ho k ní připněte špendlíky. Až proschne jedna strana, otočte.



4. Žehlete jen některé typy krajky

Rozhoduje materiál, ze kterého je krajka utkaná. "Je-li ze lnu nebo z bavlny, žehlením krásně změkne a vytvaruje se," popisuje Eliška Kadlecová. "Syntetická krajka se naopak při žehlení může spálit a nenávratně poškodit." Chcete-li ji vyhladit, raději ji pověste na ramínku do páry třeba po sprchování.

Vytvořeno ve spolupráci se seriálem Fashion Days Fashion Academy, který připravuje server Fashion Days.