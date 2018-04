Jak se starat o kašmír. Luxusní vlna si žádá citlivé zacházení

Kašmírová vlna se získává z kašmírských koz, plemene kozy domácí, které pochází z oblasti Himalájí. V módě jde o jednu z nejdražších surovin, běžnou ovčí vlnu cenově převyšuje asi desetinásobně, a proto se často používá ve směsi.



Je to vlna hedvábně lesklá a velmi pružná. Skvěle saje vlhkost a typické je pro ni to, že zatímco v zimě hřeje, v teplejších dnech příjemně chladí. Je navíc velmi odolná, investice do ní se proto vyplatí: při dobré péči vám bude sloužit celé roky.



Ruční praní je základ

Ať už se na cedulce píše cokoli, odborníci se shodují, že kašmír do pračky nepatří. Měl by se prát vždy ručně, ve studené vodě a s pomocí velmi jemného pracího prostředku – nebo ještě lépe dětského šamponu. Neperte ho však příliš často, stačí jednou do měsíce.



Jednou za půl roku vezměte váš kašmírový kousek na výlet do čistírny. Lépe ho tam zbaví nejrůznějších zápachů, které se na něm časem usadily.



Sušte opatrně

Sušička na prádlo by kašmíru dobře neudělala; vyzkoušet ale můžete tu na salát, je rychlejší a přitom jemnější. Nejlepší je ale rozložit daný kousek oblečení na rovný povrch, jemně ho vysušit froté ručníkem, vytvarovat a nechat doschnout. Stejný postup se hodí pro všechny druhy vlny.



Pozor na moly Vlněné oblečení obecně patří mezi jejich oblíbená lákadla. Pokud nefandíte chemii, zaručeně pomůže kousek cedrového dřeva nebo vonný cedrový sáček uložený v šatníku.

Skladování není hračka

Kašmír se obvykle nedoporučuje žehlit, o to důležitější je ale vhodné skladování. Kašmírový svetr by rozhodně neměl viset na ramínku – vytahal by se. Ani šála nebo čepice nepatří na věšák.

Ideální je každý kousek úhledně složit, ovšem s co nejméně sklady, a vyčlenit mu vlastní místo v šatníku. Nic by nemělo ležet ani na něm, ani pod ním.

Vytvořeno ve spolupráci se seriálem Fashion Days Fashion Academy, který připravuje server Fashion Days.