Dovolená u moře. Sbalte se chytře, ať vás nepřekvapí celník ani party

Výlety do měst

I ti nejzarytější plážoví povaleči si občas rádi vyjedou na výlet do míst v okolí resortu. Cílem outfitů je vypadat dobře, ale zároveň se cítit pohodlně. Z hlediska pohodlí, estetiky a skladnosti se osvědčily lehké tuniky a topy, šortky nebo krátké úpletové šaty.

Seznam oblečení Na týden u moře 1x lehčí svetřík nebo sáčko



5x tričko, top nebo tílko



5x šortky nebo sukně



2x plavky a pareo



2x lehké splývavé tuniky nebo haleny



1x pohodlné a splývavé šaty



Spodní prádlo



Klobouk proti slunci



Sluneční brýle



Sandálky a flipflopy



Taška nebo kabelka



Splývavá bílá košile volnějšího střihu z lehké bavlněné látky by také neměla chybět. Kromě toho, že skvěle chladí, není žena, která by v ní nevypadala dobře. Hitem jsou sandálky - placky s tenkými pásky, které perfektně drží na noze a díky zdobení navíc vypadají žensky. Pedikúra je ovšem nezbytná.

Aktivní výlety

Outdoorové oděvy však v tomto případě nejsou potřeba, neboť je velká pravděpodobnost, že pohodlnost zvítězí ještě před prvním náročnějším výšlapem. Většina nadšenců končí v první občerstvovací stanici nebo v turistickém transportním vozítku. Bohatě tedy postačí plátěné tenisky, šortky a tílko. A samozřejmě sluneční brýle a klobouk.

Pohled na nekonečně modrou mořskou plochu má hypnotizující účinek tak první dva dny, další den nás začne hryzat nuda a pravděpodobně se probudí chuť zažít něco dobrodružného. Mnoho zemí kromě relaxu u moře umožňuje i vysokohorskou turistiku.



Koupání

Je-li cíl naší dovolené koupání v moři nebo alespoň v hotelovém bazénu, pak je ideální zabalit si sebou alespoň dvoje plavky. Jen tak je zaručeno, že na sobě budeme mít vždy suché. Naprosto nepostradatelná je tunika nebo kaftan z lehké a splývavé látky. Přijde vhod nejen při přesunu z pláže na hotel, ale i při převlékání plavek.

Nezapomeňte na Pas



Cestovní pojištění



Platební karta pro platbu v zahraničí

Telefon s aktivovaným roamingem + nabíječka



Foťák s napájením bateriíí



MP3 přehrávač s velkým množstvím oblíbené hudby



Knížka, časopis nebo čtečka knih

Dobré je mít i flip-flopy, kterým nevadí voda a písek. Osušky a ručníky jsou zpravidla standardem hotelu. Pokud tedy vyloženě nelpíte na osobní plážové dece, je zbytečné zabírat prostor v kufru rozměrnou froté osuškou.

Večerní zábava

Návštěvě plážových barů nebo klubů se nebrání žádný turista. Splývavé mini šaty z lehké krajky nebo úpletu vypadají dokonale, aniž by vyžadovaly náročnou údržbu. Je možné ale vyrazit i v kratší tunice a přiléhavých šortkách. Pokud se v kufru našlo místo na elegantní a pohodlné boty na klínku, tak právě teď pro ně nastal čas. Party outfit se ale klidně dá doladit sandálky.

Oblečení na dovolenou u moře by tedy mělo být z co nejlehčích materiálů kvůli skladnosti v kufru, z nemačkavých materiálů kvůli snadné údržbě, a ideálně z přírodních materiálů kvůli komfortu během nošení. Optimální jsou co nejsvětlejší odstíny, jednak kvůli horku, ale i pro snadnější kombinovatelnost. V kufru by tedy měly být nejčastěji úpletové a splývavé materiály z bavlny a hedvábí.

Osobní věci Kosmetická taštička s make-upem a péčí o zuby



Opalovací krém a krém po opalování



Deodorant a malé balení lehkého parfému



Osobní lékárnička s léky proti bolesti, náplastí, desinfekcí a předepsanými léky



Malé nůžky, pinzeta





Krása v cestovním balení

Kosmetiku není potřeba balit rovnou z koupelny. Drogerie běžně nabízejí malé cestovní balení od kosmetických výrobků až po dentální hygienu. Výhodou je, že se s nimi na zpáteční cestě nemusí v kufru počítat. Šampony a sprchové gely jsou běžnou součástí hotelového pokoje, stejně jako fény.



Cestovní balení čistící a pěstící kosmetiky si zabalte, stejně jako léky, které potřebujete nutně užívat každý den, do příručního zavazadla. Případná ztráta velkého kufra vás tak nezaskočí. Jednotlivá balení nesmí v tomto případě překročit 100 ml a vše musí být zabaleno do průhledné taštičky. Tu běžně nabízejí drogerie i parfumerie.

Na palubu s kosmetickým minimem

Místo velké lahve s odličovacím mlékem, gelem a pleťovou vodou si zabalte účinný, ale zároveň lehký odličovací přípravek, který si poradí s líčením a nezatíží vaši pleť po ránu. Svůj oblíbený denní krém si bez problému přibalte sebou, ve valné většině případů objem kelímku nepřesahuje 50 ml. To samé platí o vůni, na palubu letadla si s klidem vezměte svou oblíbenou toaletní či parfémovanou vodu ve flakonu až stomililitrovém.



Pokud si do příručního zavazadla sbalíte lak na vlasy, antiperspirant ve spreji, dbejte na deklarovaný obsah balení. I spreje a nádoby pod tlakem - pěny a gely na holení - počítají letecké společnosti mezi tekutiny. Stejně tak rtěnky, řasenky, pasty na zuby a vše s podobnou konzistencí.

Přísně střežená příruční zavazadla

Než začnete balit, ujistěte se, že všechna vaše zavadla odpovídají předpisům té dané společnosti, se kterou poletíte. Ty se značně liší a zejména nízkonákladové letecké společnosti velmi dbají na dodržování všech předepsaných rozměrů a váhových limitů. Při jejich překročený účtují poměrně vysoké částky, proto uděláte nejlépe, když si všechna svá zavazadla před odjezdem na letiště pečlivě zkontrolujete.